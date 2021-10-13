Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 13 жовтня

Нумеролог Айсулу Ахімова / Фото: скриншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 13 жовтня.

Цифра дня – 10,

Колір Дня – червоний,

Число удачі – 1.

Серед головних плюсів дня інтуїція, чарівність і раціоналізм. Водночас мінуси дня несуть емоційну нестабільність і гординю. В основі дня стійкість і цілеспрямованість.

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У питаннях краси та фітнесу дихальні вправи і йога, щодо здоров'я бронхи і горло. Завершуючи прогноз темою бізнесу таінвестиції, зустрічі та налагодження зв'язків.

Сьогодні можна розслабитися, а завтра будьте уважні, згідно з місячним календарем, найбільш небезпечним, безрозсудним, негативним і провокаційним днем тижня буде також четвер. Місяць перебуває у знаку Козоріг. Фаза Місяця – молодик. Також нагадаємо, що ми писали про те, що ретроградний Меркурій буде на нас впливати до кінця цього тижня і як йому протистояти.

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А ще, якщо хочете зробити ваші відносини незабутніми, дізнайтеся про 10 інтим-іграшок , Які повинна спробувати кожна кілька.