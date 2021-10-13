Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 13 октября

Нумеролог Айсулу Ахимова / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 13 октября.

Цифра дня – 10,

Цвет Дня – красный,

Число удачи – 1.

В главных плюсах дня интуиция, обаяние и рационализм. При этом минусы дня несут эмоциональную нестабильность и гордыню. В основе дня устойчивость и целеустремлённость.

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В вопросах красоты и фитнеса дыхательные упражнения и йога, в отношении здоровья бронхи и горло. Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, встречи и налаживание связей.

Сегодня можно расслабиться, а завтра будьте внимательны, согласно лунному календарю, наиболее опасным, безрассудным, негативным и провокационным днем недели будет также четверг. Луна находится в знаке Козерог. Фаза Луны – новолуние. Также напомним, что мы писали о том, что ретроградный Меркурий будет на нас влиять до конца этой недели и как ему противостоять.

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