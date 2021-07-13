Дізнаєтеся на відео Анастасію Приходько? Як співачка проходила кастинг у ВІА Гру

Українська співачка Анастасія Приходько поділилася зі своїми підписниками в Instagram архівним відео, на якому їй 16 років

Анастасія Приходько показала, як виглядала в 16 років / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Співачка Анастасія Приходько, яка нещодавно розкрила кілька шокуючих фактів зі своєї біографії , вирішила поділитися з підписниками архівним відео. Коли співачці було 16 років, вона проходила кастинг в групу "ВІА Гра".

Повертаючись до теми мого голосу ... Це фрагмент кастингу в групу "ВІА Гра", та й таке було, і мені тоді здавалося що краще пісні для цієї групи просто не може бути. Але суть в іншому, мені тут 16 років! – підписала рідкісні кадри Анастасія.

Учасницею групи "ВІА Гра" Приходько так і не стала, але трохи пізніше вона співпрацювала з Костянтином Меладзе. Раніше в коментарі Life Сьогодні вона зізналася, що пережила нелегкий період під час співпраці з Костянтином Меладзе , але не стала вдаватися в подробиці.

А в іншому інтерв'ю Анастасія заявила, що колись вона докладніше розповість про роботу з відомим продюсером.

Я розповім, коли я буду вже в похилому віці. Зараз це все розцінять як скандал під нову пісню, як Ані Лорак розповіла це все під свій тур. А коли люди зрозуміють, що ні піаритися, ні хайповать я не хочу, вони усвідомлюють, що це правда, що мені було боляче, що мені прикро. Колупатися зайвий раз в душі на цю тему я не хочу, – поділилася співачка.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Анастасії Приходько програмі "Зірковий шлях":

Раніше Анастасія Приходько показала фігуру в купальнику.