Забій чи вивих – як зрозуміти та надати допомогу у військових умовах

При забитому місці, якщо є рана, потрібно її обробити, а вправлення вивиху повинен робити тільки лікар / Фото: istockphoto.com

Через напад Росії та обстріли мирного населення люди зазнають травм, також тисячі українців змушені їхати зі своїх будинків, бігти ховатися у сховищах, отримуючи забиття та вивихи. Як надати першу допомогу при забої та вивиху – розповіли в центрі громадського здоров'я МОЗ.

Синці та забиття – як надати допомогу

Сьогодні як ніколи важливо знати основні правила першої домедичної допомоги, зокрема, при травмуванні. Діяти потрібно швидко та грамотно, тому наводимо вам основні правила допомоги при забоях та вивихах.

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При забитому місці потрібно прикласти до травмованого місця щось холодне; обробити місце дезинфікуючим засобом та накласти пов'язку, якщо є подряпини / Фото: freepik.com

Удар/забій (синець, якщо є крововиливи – гематома) – це травма шкірного покриву без порушення його цілісності. Її можна отримати при падінні, ударах тупим предметом, дії ударної хвилі під час вибухів снарядів, мін, авіабомб. Травмоване місце стає набряклим і незабаром з'являється синець або гематома .

Дії при забитті:

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забезпечити пошкодженій ділянці тіла спокій;

накласти на місце травми тугу пов'язку та підняти уражену ділянку тіла;

прикласти до травмованого місця щось холодне;

обробити місце травмування дезінфікуючим засобом місце забою, якщо на ньому є подряпини;

при забоях внутрішніх органів відразу звертайтеся до лікаря.

Що робити при вивиху руки чи ноги – перша допомога

Вивих – це усунення суглобових кінців кісток. Він може супроводжуватись розривом суглобової капсули. Найчастіше вивихи бувають у плечовому суглобі , у суглобах нижньої щелепи та пальцях рук.

Ознаки вивиху:

біль у кінцівці;

деформація ділянки суглоба

відсутність активних та неможливість зробити пасивний рух у суглобі

кінцівка зафіксована у неприродному положенні;

зміна довжини кінцівки.

Перша допомога при вивиху:

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щоб зменшити біль, можна використовувати знеболювальне

прикласти холод до пошкодженого суглоба

зафіксувати пошкоджену кінцівку в тому положенні, яке вона придбала після травми.

Якщо постраждала нога – знерухомити її за допомогою шин або підручних засобів. Якщо постраждала рука – "підвісити" її на косинці або шарфі.

У жодному разі не вправляйте вивихнуту кінцівку. Це може зробити лише людина із медичною освітою!

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