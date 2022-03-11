Ушиб или вывих – как понять и оказать помощь в военных условиях

При ушибе, если есть рана, нужно ее обработать, а вправление вывиха должен делать только врач / Фото: istockphoto.com

Из-за нападения России и обстрелов мирного населения люди получают травмы, также тысячи украинцев вынуждены уезжать из своих домов, бежать прятаться в убежищах, получая ушибы и вывихи. Как оказать первую помощь при ушибе и вывихе – рассказали в центре общественного здоровья МОЗ.

Синяки и ушибы – как оказать помощь

Сегодня как никогда важно знать основные правила первой домедицинской помощи, в частности, при травмировании. Действовать нужно быстро и грамотно, поэтому приводим вам основные правила помощи при ушибах и вывихах.

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При ушибе нужно приложить к травмированному месту что-нибудь холодное; обработать место дезинфицирующим средством и наложить повязку, если есть царапины / Фото: freepik.com

Ушиб (синяк, если есть кровоизлияние – гематома) — это травма кожного покрова без нарушения его целостности. Ее можно получить при падении, ударах тупым предметом, действии ударной волны при взрывах снарядов, мин, авиабомб. Травмированное место становится набухшим и вскоре появляется синяк или гематома.

Действия при ушибе:

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обеспечить поврежденный участок тела покой;

наложить на место травмы тугую повязку и поднять пораженный участок тела;

приложить к травмированному месту что-нибудь холодное;

обработать место травмирования дезинфицирующим средством место убоя, если на нем есть царапины;

при ушибах внутренних органов сразу обращайтесь к врачу.

Что делать при вывихе руки или ноги – первая помощь

Вывих – это смещение суставных концов костей. Он может сопровождаться разрывом суставной капсулы. Чаще вывихи бывают в плечевом суставе, в суставах нижней челюсти и пальцах рук.

Признаки вывиха:

боль в конечности;

деформация участка сустава

отсутствие активных и невозможность сделать пассивное движение в суставе

конечность зафиксирована в неестественном положении;

изменение длины конечности.

Первая помощь при вывихе:

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чтобы уменьшить боль, можно использовать обезболивающее

приложить холод к поврежденному суставу

зафиксировать поврежденную конечность в том положении, которое она приобрела уже после травмы.

Если пострадала нога – обездвижить ее с помощью шин или подручных средств. Если пострадала рука – "подвесить" ее на косынке или шарфе..

Ни в коем случае не вправляйте вывихнутую конечность. Это может сделать только человек с медицинским образованием!

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