Похмура пора: 7 книг для довгих осінніх вечорів

Найкращі книги осені 2021 / Фото: Колаж: Сьогодні

Зима близько, холоди настають, а опалювальний сезон тільки-тільки набирає обертів. Тож пропонуємо вам зігрітися затишними книжечками, добірку яких ми для вас приготували.

"Доки кава не охолоне" Тосікадзу Кавагуті ("КСД")

Маленька кав'ярня у Токіо позбавлена вікон, проте має три годинники та свою таємницю. Один раз на добу звідси можна повернутися назад у часі та знову зустрітися з тим кого любив, але втратив. Чотири жінки зважуються скористатися такою послугою. Та чи варто розбурхувати старі почуття та тривожити ледь загоєні рани? Про це ви дізнаєтеся, занурившись у теплу атмосферу книги японського автора Тосікадзу Кавагуті.

Реклама

Тосікадзу Кавагуті "Доки кава не охолоне" (Видавництво "КСД") / Фото: bookclub.ua

"Води слонам" Сари Груен ("Фабула")

Що не робиться — все на краще. Підтвердити правильність цієї приказки може Джейкоб, головний герой твору "Води слонам", що на схилі років згадує свій відчайдушний вчинок, про який абсолютно не шкодує. Коли все в житті пішло шкереберть, хлопець застрибнув у потяг і опинився у вагоні мандрівного цирку. І хто б знав, що саме там він знайде своє призначення, істинне кохання та справжніх друзів, якими можуть бути не лише люди.

"Води слонам" Сари Груен (Видавництво "Фабула") / Фото: fabulabook.com

Реклама

"Так весело нам ще ніколи не було" Клер Ломбардо ("Рідна мова")

Сімейна сага "Так весело нам ще ніколи не було" у виконанні Клер Ломбардо стане окрасою ваших осінніх вечорів. Багатодітне щасливе подружжя має гармонійні стосунки, вони разом вже багато років. Їхні чотири доньки у пошуку життєвого шляху набивають власні синці, отримуючи цінний досвід. І начебто в родині панує атмосфера довіри, проте кожен має свої скелети у шафі, свої неприємні таємниці. І коли одна з таких випливає назовні — стає очевидно, що невирішені проблеми Дамокловим мечем висять над цією сім'єю. Проте любов та прагнення порозумітися здатні творити дива.

"Так весело нам ще ніколи не було" Клер Ломбардо (Видавництво "Рідна мова") / Фото: ridna-mova.com

"Усе від А до Я" Деббі Джонсон ("Фабула")

Легке читво на нелегку тему – так можна схарактеризувати роман "Усе від А до Я". Ця щемка історія починається з того, що жінка дізнається про невтішний діагноз, який лишає їй всього кілька місяців життя на цьому світі. І єдине її бажання — встигнути помирити своїх доньок, які дуже давно перестали спілкуватися. Тож вона вирішує не повідомляти про хворобу, а натомість за допомогою листів, загадок та квестів запрошує їх пройти шлях примирення від А до Я. Чи вдасться їм віднайти любов та прощення у своїх серцях? Відповідь не забариться.

Реклама

"Усе від А до Я" Деббі Джонсон (Видавництво "Фабула") / Фото: fabulabook.com

"Усім хлопцям, яких я кохала" Дженні Хан ("Ранок")

Так підписала свої таємні листи Лара, головна героїня однойменного твору Дженні Хан. Об’єкти її симпатій ніколи не мали отримати ті послання, проте доля вирішує інакше. Докидає двор у вогонь і те, що один з хлопців – колишній Лариної сестри. А тут ще й друзі щось запідозрили, і випускні екзамени на порозі. І як тут розібратися з власними почуттями? Щоб дізнатися, чим закінчиться уся катавасія, зазирніть до цієї кумедної історії, що лишає по собі приємний посмак.

"Усім хлопцям, яких я кохала" (Видавництво "Ранок") / Фото: ranok.com.ua

"Тривожні люди" Фредріка Бакмана ("#Книголав")

Чи може щось об'єднувати дев'ятьох незнайомців, які разом стали заручниками злодія-невдахи? Може. Навіть більше, ніж здається. Саме це доводить нам Фредрік Бакман у своєму романі "Тривожні люди". І врешті не таким уже й важливим виявляється вік, гендер, професія чи статки. Бо в душі всі ми – маленькі діти, що прагнуть любові, прийняття й душевного тепла.

"Тривожні люди" (Видавництво "#Книголав") / Фото: knigolove.ua

"Де закінчуються веселки" Сесілії Ахерн ("Рідна мова")

Розі та Алекс розуміють одне одного з півслова, надають взаємну підтримку в будь-яких ситуаціях. Та досі сумніваються, які між ними стосунки, чи справді вони просто друзі? Хай доля розлучає їх на довгий час, та правду кажуть — твоє від тебе не втече. Чи знайдуть герої сміливість зізнатися у власних почуттях? Читайте у бестселері від Сесілії Ахерн.

"Де закінчуються веселки" Сесілія Ахерн (Видавництво "Рідна мова") / Фото: ridna-mova.com

Читайте також: