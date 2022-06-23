Кріп, петрушка чи шпинат – як заморозити зелень, щоб зберегти вітаміни

Заморозити зелень, щоб зберегти вітаміни, потрібно якнайшвидше після того, як її зірвали

Листові овочі – салат, зелена цибуля, кріп, петрушка, шпинат і таке інше, дуже корисні. Їх важливо їсти щодня, а щоб поповнювати зеленню раціон і поза сезоном – її можна заморозити . Як правильно заморозити зелень, щоб зберегти всі корисні властивості – розбираємося з експертами.

Чим корисний кріп, петрушка та інша зелень?

Листові овочі та взагалі – овочі зеленого кольору важливо включати до свого раціону щодня, радить дієтолог. Свелана Фус . Тому що саме зелені овочі, у тому числі й листові, допомагають підтримувати нашу імунну систему, органи травлення, зміцнюють сполучні тканини клітин і навіть регулюють підвищений тиск.

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При заморожуванні зелені її клітинні оболонки залишаються цілими, а корисні речовини – неушкодженими

Такі цінні для здоров'я речовини, як фолієва кислота (вітамін В9), вітамін К, каротиноїди (бета-каротин та лютеїн) кальцій, важливий мінерал для нашого скелета – це все є в зелені. І при заморожуванні, на відміну від термічної обробки – консервації, наприклад, корисні речовини у листових овочах зберігаються. При заморожуванні зелені її клітинні оболонки залишаються цілими, а корисні речовини – неушкоджені.

Як заморозити зелень правильно

Головне правило при заготівлі будь-якої зелені, у тому числі при заморожуванні – її листя має бути сухим! Волога подрібнена зелень при заморожуванні візьметься грудками і її буде важко використовувати. Спочатку зелень потрібно перевірити на наявність комах, попелиці – можна замочити пучки у воді як мінімум на 30 хвилин.

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Потім відкинути на друшляк і добре промити. Адже якщо на листі залишиться бруд, бактерії чи паразити, то навіть сильне заморожування може не вбити деяких із них. І при розморожуванні зелені все це потрапить у вашу тарілку, а потім у шлунок. Після промивання, розкладіть зелень у сухому місці і дати їй добре просохнути.

Головне правило при заготівлі будь-якої зелені, у тому числі і при заморожуванні – її листя має бути сухим.

Якщо ви самі вирощуєте зелень або точно знаєте, коли вона була зібрана – важливо заморозити лиття якнайшвидше. Тобто чим раніше після збору буде заморожено листові овочі – тим більше корисних речовин у них збережеться.

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Можна нарізати висохлу зелень і розкласти по пакетах або спеціальних пластикових боксах із застібками, які виробляють для зберігання продуктів у морозильних камерах. Використовуючи заморожену зелень, беріть стільки, скільки потрібно один раз – тобто не розморожуйте весь пакет.

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