Тривожна валізка для дитини – що покласти і як заспокоїти малюка під час війни

У тривожну валізку дитини потрібно покласти записані дані з вашим телефоном, а щоб заспокоїти малюка під час війни - намагайтеся його відвернути / Фото: freepik.com, showbiz.24tv.ua

Через російську агресію більшість українців змушені постійно перебувати в бомбосховищах та укриттях: особливо складно доводиться дітям. Навіщо потрібна тривожна валізка для дитини, що туди покласти і як заспокоїти малюка під час війни – розповіли у МОЗ України.

Навіщо збирати тривожну валізку для дитини

Намагайтеся зберігати спокій і, звичайно ж, не думати про погане. Але на випадок, якщо дитина загубиться тощо, приготуйте їй окрему тривожну валізку. Покладіть всередину записку – інформацію зі своїми контактними даними, а також записану медичну інформацію: про групу крові дитини, можливі алергічні реакції, медичний стан та захворювання дитини.

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Говоріть з дітьми про війну, але не нагнітайте, намагайтеся використовувати зрозумілі для них слова, асоціації, висловлювання / Фото: freepik.com

Якщо дитина досить доросла і приймає на постійній основі ліки, або користується протиастматичним балончиком, такі препарати теж можна покласти їй у рюкзачок. Також варто підписати одяг, в якому буде одягнена дитина. І звичайно ж, не ігноруйте запитання дитини, вона не розуміє, що відбувається і потребує вашого захисту.

Як говорити з дитиною про війну та заспокоїти її

Діти дуже чутливі і їм моментально передається тривога, паніка та страх своїх батьків. Тому говоріть з дітьми про війну, але не нагнітайте, намагайтеся використовувати зрозумілі для них слова, асоціації, висловлювання. Будьте терплячі, будьте поруч, не лайте дитину, обговорюйте її почуття, переживання, поясніть, що страх перед невідомим – це нормально. Також:

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Розкажіть правду, але спокійно без нагнітання. Обговоріть можливий план ваших дій. Щоб дитина розуміла, як діяти в тій чи іншій ситуації, складіть план. Поясніть необхідність дотримуватися всіх рекомендацій батьків. "Переключайте" дитину, як тільки видається більш-менш спокійна хвилина: робіть щось разом, читайте, готуйте бутерброди, мрійте, що робитимете і куди поїдете, коли війна закінчиться. Саме у спільній діяльності дитина відчуватиме вашу підтримку. Контролюйте себе. Основна допомога дитині – це ваш самоконтроль. Коли ви здатні критично мислити, оцінювати ситуацію та опанувати панічні настрої.

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Якщо ж ви тільки збираєтесь стати мамою "Заспокійливі під час вагітності – які препарати можна майбутнім мамам під час війни".