Тревожный чемоданчик для ребенка – что положить и как успокоить малыша во время войны

В тревожный чемоданчик ребенка нужно положить записанные данные с вашим телефоном, а чтобы успокоить малыша во время войны - старайтесь его отвлечь / Фото: freepik.com, showbiz.24tv.ua

Из-за российской агрессии большая часть украинцев вынуждены постоянно находиться в бомбоубежищах и укрытиях: особенно сложно приходится детям. Зачем нужен тревожный чемоданчик для ребенка, что туда положить и как успокоить малыша во время войны – рассказали в Минздраве Украины.

Зачем собирать тревожный чемоданчик для ребенка

Старайтесь сохранять спокойствие и, конечно же, не думать о плохом. Но на случай, если ребенок потеряется и т.д., приготовьте ему отдельный тревожный чемоданчик. Положите внутрь записку – информацию со своими контактными данными, а также записанную медицинскую информацию: о группе крови ребенка, возможных аллергических реакциях, медицинских состояниях и заболеваниях ребенка.

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Говорите с детьми о войне, но не нагнетайте, старайтесь использовать понятные для них слова, ассоциации, выражения / Фото: freepik.com

Если ребенок достаточно взрослый и принимает на постоянной основе лекарства, либо пользуется противоастматическим баллончиком, то такие препараты тоже можно положить ему в рюкзачок. Также стоит подписать одежду, в которой будет одет ребенок. И конечно же, не игнорируйте вопросы ребенка, он не понимает, что происходит и нуждается в вашей защите.

Как говорить с ребенком о войне и успокоить его

Дети очень чувствительны и им моментально передается тревога, паника и страх своих родителей. Поэтому говорите с детьми о войне, но не нагнетайте, старайтесь использовать понятные для них слова, ассоциации, выражения. Будьте терпеливы, будьте рядом, не ругайте его, обсуждайте его чувства, переживания, поясните, что страх перед неизвестным – это нормально. Также:

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Расскажите правду, но спокойно, без нагнетания. Обсудите возможный план ваших действий., чтобы ребенок понимал, как действовать в той или иной ситуации, составьте план. Объясните необходимость соблюдать все рекомендации родителей. Переключайте ребенка, как только будет более-менее спокойная минутка: делайте что-то вместе, читайте, готовьте бутерброды, мечтайте, что будете делать и куда поедете, когда война закончится. Именно в совместной деятельности ребенок будет ощущать вашу поддержку. Контролируйте себя. Основная помощь ребенку – это ваш самоконтроль. Когда вы способны критически мыслить, оценивать ситуацию и овладеть паническими настроениями.

Если не справляетесь – то вам помогут психологи бесплатно, читайте "Как получить помощь психотерапевта бесплатно – список специалистов".

Если же вы только собираетесь стать мамой, узнайте "Успокоительные при беременности – какие препараты можно будущим мамам во время войны".