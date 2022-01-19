Тренди секс-іграшок 2022 – як вибрати свою і чи варто міняти інтимні звички

Якщо міняти свої інтимні звички для вас - нормально, то в цьому допоможуть тренди секс-іграшок 2022 / Фото: freepik.com

Для когось секс – спосіб розслабитися чи "поле експериментів" з новими гаджетами, а іншій людині ні про що інше, крім місіонерської пози, не варто заїкатися. Які секс-іграшки зараз популярні, чи варто обов'язково ними користуватися та міняти свої інтимні звички – допоміг розібратися перший нейропсихолог, вчений України, лікар психологічних наук, професор Богдан Ткач.

Богдан Ткач / Фото: пресслужба

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Чи допоможуть секс-іграшки розв'язати інтимні проблеми

Почнемо з того, що якщо ваше сексуальне життя залишає бажати кращого, то піти в секс-шоп та купити іграшку – це не той крок, з якого варто починати. Незважаючи на доступність сьогодні сексуальної освіти, багато людей мають проблеми із сексом: відсутність ерекції у чоловіків, лібідо, статевого потягу (у обох статей), оргазму – у жінок, болючість при статевому акті тощо.

Якщо є подібні проблеми, то починати треба не з походу в секс-шоп, а йти на консультацію до гінеколога/андролога, а потім до нейропсихолога чи психотерапевта, – каже Богдан Ткач. – Щоб побудувати саме гармонійні сексуальні відносини, крім фізичного та психічного стану свого партнера чи партнерки, важливо також враховувати їхнє виховання, вплив культури тощо. І у виборі секс-іграшок також потрібно відштовхуватися від низки факторів.

Як вибрати секс-іграшку, що важливо врахувати?

При виборі інтимних гаджетів важливо врахувати, для себе особисто ви вибираєте секс-іграшку чи це буде девайс для користування обох партнерів. У цьому теж допоможе психолог, особливо якщо йдеться про іграшки для пари. Вибирати секс-іграшки тільки для себе ви можете без обмежень, але обов'язково дотримуйтесь інструкцій щодо їх використання, обробки та зберігання.

Користуючись секс-іграшками, обов'язково дотримуйтесь інструкцій щодо їх використання, обробки та зберігання. / Фото: freepik.com

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Вибираючи іграшку для пари, фахівець допоможе не лише врахувати усі побажання партнерів, але і провести лікнеп, як правильно обробляти такі гаджети до і після занять сексом, щоб не занести інфекцію з прямої кишки, як користуватися, щоб не завдати травми, як правильно зберігати. На жаль, але не всі про це знають.

Якщо ви вибираєте секс-іграшку для партнера (наприклад, хочете зробити сюрприз) обов'язково враховуйте його (а не свої насамперед) інтереси, інтелект, норми суспільства, в якому партнер/партнерша живе, і т.д. І тут самостійно, без підказки фахівця теж важко розібратися, щоби "влучити в яблучко".

А які секс-іграшки зараз популярні?

Сучасний тренд секс-іграшок №1 – це так звані сурогатні ляльки, що виготовляють як жінок-ляльок, так і чоловіків. Але більшою популярністю користуються ляльки-жінки: на Заході кожен багатий чоловік має таку іграшку або принаймні її нижню частину. Таку секс-ляльку можна вибрати, виходячи не лише з розміру грудей – а аж до підбору кольору очей та лаку на нігтях.

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Тренд секс-іграшок №1 – це сурогатні ляльки, що виготовляють як жінок-ляльок, так і чоловіків / Фото: Колаж: Сьогодні

Великою популярністю продовжують користуватися так звана секс-парфумерія: ці аромати ще називають парфумами з феромонами Наскільки ефективні такі духи щодо розпалювання сексуальної пристрасті – питання спірне. І не варто забувати, що будь-яку органіку (а виробники говорять про те, що в такі парфуми додають гормони тварин) слід зберігати в холодильнику. А не на полицях магазинів.

Серед трендів 2022 року – секс-парфумерія: ці аромати ще називають парфумами з феромонами / Фото: freepik.com

Стосовно популярної тематики БДСМ та корсетів, батігів, іграшок – зараз конкуренцію їм склали різні "вагінальні мишки" на керуванні. Зокрема, засновниця секс-шопів "Афродіта" та її генеральний директор Вікторія Голик зазначає, що все частіше народ цікавиться "віброяйцями".

Вагінальні мишки та кульки з ручним керуванням подарують задоволення обом партнерам / Фото: Сьогодні

Це стимулятори, які поміщаються у піхві. А також вагінальними кульками із ручним керуванням. Іграшка також використовується як для тренування піхвових м'язів, клітора, так для ануса, сосків, мошонки, тобто гаджет дозволяє стимулювати ерогенні зони обох партнерів.

А як поміняти секс-звичку партнера, якщо він не хоче?

Незважаючи на те, що наше тіло створено для сексу, задоволення, ми звикли стримувати сексуальність. Усе це століттями нав'язується культурою, суспільством, релігією, вихованням у ній. Візьміть, наприклад, пострадянські країни, до яких належить і Україна.

Спочатку СРСР вибрав тактику нав'язування сексу, взяти хоча б цілу окрему культурну течію – вульгаризм, де демонструвалися геніталії людини, – каже Богдан Ткач. – Але вже з 30-х років минулого століття все змінилося, і, навпаки, пішла невротизація сексуальності. Чого тільки вартує фраза "В СРСР сексу не було".

Тому різко змушувати людину з консервативними поглядами змінювати свої переконання та звички у сексі – неправильно і згубно як для нього, так і для ваших стосунків. Це сучасна молодь використовує секс не лише як прояв любові до партнера, а й як релакс, антистрес.

Не потрібно людей, які звикли раз на тиждень займатися сексом у місіонерській позі і негативно ставляться до секс-іграшок, намагатися змусити користуватися тими ж вагінальними кульками або надягати БДСМ-корсет.

У сексі завжди має бути свобода усвідомленого вибору між партнерами / Фото: freepik.com

Повинна бути свобода усвідомленого вибору: безумовно, запропонувати ознайомитися, що є таке чи інше нововведення у сексуальній культурі, варто. Але якщо людині це неприйнятно – не наполягайте, поважайте її думку. Краще знайти того, хто підтримує та розділить ваші сексуальні уподобання.

Також читайте: "10 секс-іграшок, які варто спробувати кожній парі".