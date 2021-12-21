Чим корисний секс для здоров'я та як досягти оргазму

Нестача сексу і у чоловіків, і у жінок може призвести до психічних розладів, проблем із серцем і навіть онкології. Інше питання – секс має бути в радість

Секс дійсно корисний для здоров'я, а досягти оргазму допоможе довіра до партнера та допомога спеціаліста / Фото: freepik.com

Існує думка, що без сексу неможливо прожити, та насправді дуже навіть можливо – і багато людей так і живуть. Наскільки таке життя робить їх щасливими й здоровими? Секс має велике значення не тільки як спосіб завести дітей, він справді корисний для здоров'я.

Сьогодні, 21 грудня, у Всесвітній день оргазму поговоримо про значущість сексу та важливість досягнення оргазму. А розібратися в цьому нам допоміг перший нейропсихолог, науковець України, лікар психологічних наук, професор Богдан Ткач.

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Богдан Ткач / Фото: пресслужба

Чому люди займаються сексом загалом?

Як і у чоловіків, так і у жінок існує дві нейронні системи: є креативна, для продовження роду, а є рекреативна, яка допомагає зняти стрес, прибрати неврози та отримати сексуальну насолоду.

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Люди, у яких рекреативна система розвинена сильніше, відчувають велику потребу в сексі. Це нав'язано зокрема культурою, але й залежить від сексуальної конституції – наприклад, у спортсменок потреба у сексі вища.

Сьогодні саме в практиці сексу більшість, особливо молодь, розуміються дуже добре – сексуальна освіта стала доступною. Та збудувати саме гармонійні сексуальні стосунки можуть не всі. І тут важливо врахувати кілька моментів свого партнера чи партнерки – виховання, вплив культури та стан здоров'я зокрема.

Секс для здоров'я – це правда чи міф?

Неповноцінне сексуальне життя справді відбивається на здоров'ї чоловіків та жінок. Наприклад, чоловік завжди хоче сексуального різноманіття, і якщо в його інтимному житті немає новизни, то у нього знижується рівень тестостерону. Це може впливати на здоров'ї серця навіть призводити до порушення кровопостачання серцевого м'яза (міокарда). А ще при дефіциті сексу страждають когнітивні здібності, розвивається онкологія.

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Потреба в сексі нав'язана у тому числі культурою, але залежить від сексуальної конституції людини / Фото: Колаж: Сьогодні

У жінок дефіцит сексу може призводити до розвитку онкологічних хвороб репродуктивної системи. Не кажучи вже про те, що сексуальна "зажатість" тягне за собою неповноцінний секс (або взагалі його відсутність).

Тобто якщо жінка вихована консервативно, для неї важливі багато нав'язаних культурою та суспільством "стандартів", то їй часто складно розслабитися в сексі та отримати розрядку – тобто оргазм. Зрештою зростає невротичність, накопичується стрес, що природно відбивається й на фізичному здоров'ї.

Тобто секс без оргазму – цього замало?

Суспільство вимагало від жінок бути скромнішими, а релігійні правила взагалі засуджували сексуальність жінок, рахуючи мастурбацію гріхом. Зрештою багато жінок, які не вивчали своє тіло в юності, у момент статевого дозрівання не змогли розвинути свою сексуальність, тобто нейронну рекреативну систему. Юнаки у цьому плані були менш скромними, незважаючи на заборони, так склалося.

Оргазм жінці потрібен ще й для того, щоб розбудити нейромедіатор серотонін / Фото: unsplash.com

Оргазм жінці потрібен ще й у тому, щоб розбудити нейромедіатор серотонін – він активно виділяється під час оргазму. Цей гормон допомагає зняти напругу від невирішених життєвих проблем, розслабляє.

Взагалі чоловічий оргазм короткий, а жіночий оргазм складніший і довгий, може виникати не лише при контакті з партерном – а й від зовнішніх сексуальних стимулів. Наприклад, при катанні на велосипеді, при облизуванні предметів – тієї ж тарілки після їжі.

Як же досягти оргазму та покращити інтимне життя?

Вибір партнера та сексуальне життя, яке б задовольняла їх обох, залежить від багатьох факторів. Когось приваблюють суто особистісні чинники партнера – розум, тіло. А в інших добре розвинена система нюху і це також має значення, особливо для жінок.

Недарма жінка підсвідомо вибирає чоловіка за запахом – і перебити цей "поклик природи", до речі, можуть оральні контрацептиви, якими жінка користується. У цьому випадку вона обирає "не свого" чоловіка у біологічному плані.

Крім відповідного партнера або партнерки, важливо в якому стані їхнє здоров'я – як фізіологічне, так і психічне, – каже Богдан Ткач, – Якщо виникли проблеми з оргазмом у жінки або еректильна дисфункція у чоловіка, то важливо звернутися спочатку до гінеколога/андролога, а потім до нейропсихолога чи психотерапевта.

Наприклад, проблеми з блукаючим нервом, що йде від мозку до черевної порожнини та іннервує органи голови, шиї, грудної та черевної порожнин впливати на досягнення оргазму. Не повірите – але навіть запальні процеси в шлунку, та ж виразкова хвороба (а її викликає бактерія хелікобактер пілорі) може стати причиною відсутності оргазму. У такому разі допоможе гастроентеролог.

У "боротьбі за оргазм" спочатку важливо розібратися з фізичним станом, а потім уже психічним / Фото: freepik.com

До зниження сексуального бажання призводять тривалі запальні процеси у статевих органах як у жінок, і у чоловіків. Тому в "боротьбі за оргазм" спочатку важливо розібратися з фізичним станом, а потім уже психічним.

До того ж, часто бувають проблеми у мозку коли сформувалася деструктивна нейронна мережа, що перешкоджає отриманню сексуальної насолоди. Тоді вам допоможе нейропсихолог, який відключить цю мережу. А у разі низького сексуального інтелекту, який перешкоджає створенню гармонійних відносин, доречно звернутися до нейропсихотерапевта.

А що ще допоможе досягти оргазму?

Вже давно доведено, що мастурбація – це не зло, а навпаки – корисна річ. Особливо для жінок: досягнення оргазму при мастурбації розвиває сексуальність, нейронну систему сексуальної насолоди.

Також зняти напругу, затискачі в тілі та розвинути оргазміку допомагає так званий йоні-масаж. Це еротичний масаж для жінок, який допомагає прибрати психологічні травми та отримувати більше задоволення від сексу.

Не відмовляйтеся, якщо це не суперечить вашим переконанням, від секс-іграшок. Допоможе їх вибрати для пари психолог, тут важливо не лише врахувати побажання обох партнерів, але й розповісти, як їх обробляти до та після занять сексом, щоб не занести інфекцію з прямої кишки, як користуватися тощо.

Якщо ваша "друга половинка" не хоче погоджуватися на ті чи інші секс-експерименти, то поважайте її вибір / Фото: freepik.com

Також є секс-ляльки – як для чоловіків, так і для жінок, дуже популярні зараз у світі. Але головне – нікому нічого не нав'язувати насильно, переконати партнера/партнерку або змушувати силою. Якщо ваша "друга половинка" не хоче погоджуватися на ті чи інші секс-експерименти, то поважайте її вибір.

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