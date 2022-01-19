Тренды секс-игрушек 2022 – как выбрать свою и стоит ли менять интимные привычки

Если менять свои интимные привычки для вас - нормально, то в этом помогут тренды секс-игрушек 2022 / Фото: freepik.com
Для кого-то секс – способ расслабиться или "поле экспериментов" с новыми гаджетами, а иному человеку ни о чем другом, кроме миссионерской позы, не стоит и заикаться. Какие секс-игрушки сейчас популярны, стоит ли обязательно ими пользоваться и менять свои интимные привычки – помог разобраться первый нейропсихолог, ученый Украины, доктор психологических наук, профессор Богдан Ткач.
Помогут ли секс-игрушки решить интимные проблемы
Если есть подобные проблемы, то начинать надо не с похода в секс-шоп, а идти на консультацию к гинекологу/андрологу, а затем к нейропсихологу или психотерапевту,- говорит Богдан Ткач,- Чтобы построить именно гармоничные сексуальные отношения, помимо физического и психического состояния своего партнера или партнерши важно также учитывать их воспитание, влияние культуры и т.д. И в выборе секс-игрушек тоже нужно тоже отталкиваться от ряда факторов.
Как выбрать секс-игрушку, что важно учесть?
При выборе интимных гаджетов важно учесть, для себя лично вы выбираете секс-игрушку или это будет девайс для пользования обоих партнеров. В этом тоже поможет психолог, особенно если речь идет об игрушках для пары. Выбирать секс-игрушки только для себя вы можете без ограничений, но обязательно соблюдайте инструкции по их использованию, обработке и хранению.
Выбирая игрушку для пары, специалист поможет не только учесть все пожелания партнеров, но и провести ликбез, как правильно обрабатывать такие гаджеты до и после занятий сексом, чтобы не занести инфекцию из прямой кишки, как пользоваться, чтобы не нанести травму, как правильно хранить. Увы, но далеко не все об этом знают.
А какие секс-игрушки сейчас популярны?
Это стмуляторы, которые помещаются во влагалище. А также вагинальными шариками с ручным управлением. Игрушка также используется как для тренировки влагалищных мышц, клитора, так для ануса, сосков, мошонки, то есть гаджет позволяет стимулировать эрогенные зоны обоих партнеров.
А как поменять секс-привычку партнера, если он/она не хочет?
Несмотря на то, что наше тело создано для секса, удовольствия, мы привыкли сдерживать сексуальность. Все это веками навязывается культурой, обществом, религией, воспитанием в семье. Возьмите, к примеру постсоветские страны, к которым относится и Украина.
Изначально СССР выбрал тактику навязывания секса, взять хотя б целое отдельное культурное течение – вульгаризм, где демонстрировались гениталии человека, – говорит Богдан Ткач,- Но уже с 30-х годов прошлого века все изменилось, и наоборот, пошла невротизация сексуальности. Чего только стоит фраза " В СССР секса не было".
Поэтому резко заставлять человека с консервативными взглядами менять свои убеждения и привычки в сексе – неправильно и губительно как для него, так и для ваших отношений. Это современная молодежь использует секс не только как проявление любви к партнеру, но как релакс, антистресс.
Не нужно людей, которые привыкли раз в неделю заниматься сексом в миссионерской позе и негативно относятся к секс-игрушкам, пытаться заставить пользоваться теми же вагинальными шариками или надевать БДСМ-корсет.
Должна быть свобода осознанного выбора: безусловно предложить ознакомиться, что есть такое или иное новшество в сексуальной культуре, стоит. Но если человеку это неприемлемо – то не настаивайте, уважайте его мнение. Лучше найти того, кто поддерживает и разделит ваши сексуальнее вкусы.
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