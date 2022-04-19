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ТОП-50 університетів світу відкрили доступ до курсів – як зареєструватися українцям

Ліліана Григорак
19 квітня, 15:52
Українці отримають доступ до навчання у сферах цифрової трансформації, штучного інтелекту, технологій, маркетингу, охорони здоров’я, аналізу даних та фінансової грамотності

ТОП-50 університетів світу відкрили доступ до курсів / Фото: Pexels

Війна – це не привід для українців забувати про кар’єрний розвиток та грандіозні плани на майбутнє. Освітня платформа Emeritus і компанія iD Tech Camps надали доступ до курсів, програм і тренінгів понад 50 кращих ЗВО світу. Про це повідомили на сторінці МОН у Facebook.

Українські студенти та освітяни безоплатно будуть навчатися за матеріалами найкращих ЗВО світу.

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Серед можливостей платформи:

  • Emeritus for Ukraine Scholarship Fund – 100 стипендій і доступ до програм, спрямованих на здобуття затребуваних професійних навичок.
  • Emeritus Insights – преміум-доступ на рік до понад 5 тис. відеоуроків, розроблених на основі робіт провідних авторів, експертів і викладачів.
  • iD Tech – надання стипендій на відвідування віртуальних технологічних таборів для дітей віком від 7 до 17 років.

Перелічені ініціативи пропонують навчання за такими напрямами:

  • Цифрова трансформація.
  • Штучний інтелект і машинне читання.
  • Технології.
  • Охорона здоров’я.
  • Маркетинг.
  • Аналіз даних.
  • Фінансова грамотність.
  • Стратегія та інновації.
  • Проєктний менеджмент.
  • Лідерство.
  • Дизайн цифрових продуктів.

Подача заявки на отримання доступу, стипендії чи додаткової інформації за посиланням.

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