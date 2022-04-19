ТОП-50 університетів світу відкрили доступ до курсів – як зареєструватися українцям

ТОП-50 університетів світу відкрили доступ до курсів / Фото: Pexels
Війна – це не привід для українців забувати про кар’єрний розвиток та грандіозні плани на майбутнє. Освітня платформа Emeritus і компанія iD Tech Camps надали доступ до курсів, програм і тренінгів понад 50 кращих ЗВО світу. Про це повідомили на сторінці МОН у Facebook.
Українські студенти та освітяни безоплатно будуть навчатися за матеріалами найкращих ЗВО світу.
Серед можливостей платформи:
- Emeritus for Ukraine Scholarship Fund – 100 стипендій і доступ до програм, спрямованих на здобуття затребуваних професійних навичок.
- Emeritus Insights – преміум-доступ на рік до понад 5 тис. відеоуроків, розроблених на основі робіт провідних авторів, експертів і викладачів.
- iD Tech – надання стипендій на відвідування віртуальних технологічних таборів для дітей віком від 7 до 17 років.
Перелічені ініціативи пропонують навчання за такими напрямами:
- Цифрова трансформація.
- Штучний інтелект і машинне читання.
- Технології.
- Охорона здоров’я.
- Маркетинг.
- Аналіз даних.
- Фінансова грамотність.
- Стратегія та інновації.
- Проєктний менеджмент.
- Лідерство.
- Дизайн цифрових продуктів.
Подача заявки на отримання доступу, стипендії чи додаткової інформації за посиланням.
Ми також розповідали, як оформити дитину в німецьку школу – 3 кроки.