ТОП-50 университетов мира открыли доступ к курсам – как зарегистрироваться украинцам

ТОП-50 университетов мира открыли доступ к курсам / Фото: Pexels
Война – это не повод для украинцев забывать о карьерном развитии и грандиозных планах на будущее. Образовательная платформа Emeritus и компания iD Tech Camps предоставили доступ к курсам, программам и тренингам более 50 лучших университетов мира. Об этом сообщили на странице МОН в Facebook.
Украинские студенты и педагоги бесплатно будут учиться по материалам лучших университетов мира.
Среди возможностей платформы:
- Emeritus for Ukraine Scholarship Fund – 100 стипендий и доступ к программам, направленных на получение наиболее востребованных профессиональных навыков.
- Emeritus Insights – премиум-доступ на год к более 5 тыс. видеоуроков, разработанных на основе работ ведущих авторов, экспертов и преподавателей.
- iD Tech – предоставление стипендий на посещение виртуальных технологических лагерей для детей от 7 до 17 лет.
Перечисленные инициативы предлагают обучение по следующим направлениям:
- Цифровая трансформация.
- Искусственный интеллект и машинное чтение.
- Технологии.
- Здравоохранение.
- Маркетинг.
- Анализ данных.
- Финансовая грамотность.
- Стратегии и инновации.
- Проектный менеджмент.
- Лидерство.
- Дизайн цифровых продуктов.
Подача заявки на получение доступа, стипендии или дополнительной информации по ссылке.
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