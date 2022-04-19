ТОП-50 университетов мира открыли доступ к курсам – как зарегистрироваться украинцам

ТОП-50 университетов мира открыли доступ к курсам / Фото: Pexels

Война – это не повод для украинцев забывать о карьерном развитии и грандиозных планах на будущее. Образовательная платформа Emeritus и компания iD Tech Camps предоставили доступ к курсам, программам и тренингам более 50 лучших университетов мира. Об этом сообщили на странице МОН в Facebook.

Украинские студенты и педагоги бесплатно будут учиться по материалам лучших университетов мира.

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Среди возможностей платформы:

Emeritus for Ukraine Scholarship Fund – 100 стипендий и доступ к программам , направленных на получение наиболее востребованных профессиональных навыков.

, направленных на получение наиболее востребованных профессиональных навыков. Emeritus Insights – премиум-доступ на год к более 5 тыс. видеоуроков , разработанных на основе работ ведущих авторов, экспертов и преподавателей.

, разработанных на основе работ ведущих авторов, экспертов и преподавателей. iD Tech – предоставление стипендий на посещение виртуальных технологических лагерей для детей от 7 до 17 лет.

Перечисленные инициативы предлагают обучение по следующим направлениям:

Цифровая трансформация.

Искусственный интеллект и машинное чтение.

Технологии.

Здравоохранение.

Маркетинг.

Анализ данных.

Финансовая грамотность.

Стратегии и инновации.

Проектный менеджмент.

Лидерство.

Дизайн цифровых продуктов.

Подача заявки на получение доступа, стипендии или дополнительной информации по ссылке.

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