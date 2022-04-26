ТОП-15 затребуваних спеціальностей на фрілансі під час війни

Найпопулярніші спеціальності для віддаленої роботи / Фото: Pinterest, Колаж: Сьогодні
Під час війни попит серед онлайн-професій змінився. Платформа Freelancehunt зробила порівняльну аналітику попиту ТОП-15 спеціалізацій до та після війни та куди готові інвестувати замовники з України. Інформацію опублікували на сайті AIN.UA.
Аналізували дані за 31 день до та під час повномасштабної війни. Оцінювали ТОП-15 спеціалізацій за сумами гонорарів та кількістю проєктів.
ТОП-1 залишилися вебдизайнери: до війни – 10.61% замовлень, а після – 10.58%. Серед клієнтів зріс попит на створення дизайну вебсайтів, розробку логотипів та ілюстративних замовлень.
ТОП-2 стали копірайтери з 3.66% замовлень. Кількість замовлень до війни становила 6.47%. На сходинці ТОП-3 – дизайнери сайтів із попитом 3.53% замовлень під час війни. Кількість до війни менша – 3.41%.
ТОП-15 спеціалізацій на фрілансі під час війни
- Вебпрограмування – 10.58%.
- Копірайтинг – 3.66%.
- Дизайн сайтів – 3.53%.
- Ілюстрації та малюнки – 3.41%.
- PHP – 3.19%.
- Реферати, дипломи, курсові – 2.87%.
- Переклад текстів – 2.84%.
- HTML/CSS верстка – 2.39%.
- Англійська мова – 2.18%.
- Логотипи – 1.96%.
- Парсинг даних – 1.94%.
- Банери – 1.91%.
- Python – 1.89%.
- Написання статей – 1.82%.
- SMM – 1.82%.
У воєнний стан замовники найбільше готові інвестувати у веброзробку. До війни бюджет спеціалізації становив 12,2%, а під час війни — 15,89%. Це зумовлено необхідністю бізнесу адаптувати сайти до нових реалій.
ТОП-15 спеціалізацій, куди будуть інвестувати замовники
- Вебпрограмування – 15.89%.
- Дизайн сайтів – 6.18%.
- Розробка сайтів під ключ – 4.24%.
- Пошукове просування (SEO) – 3.87%.
- Копірайтинг – 3.66%.
- PHP – 3.49%.
- HTML/CSS верстка – 3.29%.
- Ілюстрації та малюнки – 3.03%.
- Переклад текстів – 2.60%.
- Написання статей – 2.36%.
- Контекстна реклама – 2.32%.
- Логотип – 2.14%.
- Javascript – 1.65%.
- Python – 1.55%.
- Англійська мова – 1.50%.
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