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Як стати HR-спеціалістом, копірайтером чи маркетологом – 18 безоплатних курсів для українців

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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5 квітня, 14:43
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Освітній проект Genius Space відкрив доступ до усіх курсів українцям. Достатньо зареєструватися, щоб отримати курс
18 безоплатних курсів для українців
18 безоплатних курсів для українців / Фото: Колаж: Сьогодні

Чимало людей під час війни в Україні втратили офлайн роботу. Освітній проект Genius Space відкрив доступукраїнцям до 18 освітніх онлайн-курсів, щоб допомогти безробітним опановували сучасну професію чи апгрейдити бізнес-навички. Серед професій – Project-manager, SEO-фахівець, РРС-фахівець, WEB-дизайнер та інші. Додатково учні отримають курс англійської мови у подарунок.

До яких курсів відкрили безоплатний доступ?

  • Комплексний інтернет-маркетинг

Тривалість курсу: 3 місяці.

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  • SMM-фахівець

Тривалість курсу: 3 місяці.

  • Project-manager

Тривалість курсу: 3 місяці.

  • Інкубатор онлайн шкіл

Тривалість курсу: 3 місяці.

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  • HR-manager

Тривалість курсу: 3 місяці.

/ Фото: Pexels

  • SEO-фахівець

Тривалість курсу: 2 місяць.

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  • РРС-фахівець

Тривалість курсу: 2,5 місяці.

  • Бухгалтер ФОП

Тривалість курсу: 1,5 місяця.

  • РRO-копірайтинг

Тривалість курсу: 2 місяці.

  • WEB-дизайнер

Тривалість курсу: 3 місяці.

  • Практичний курс створення чат-ботів

Тривалість курсу: 1 місяць.

  • Практичний курс про Google-таблиці

Тривалість курсу: 1 місяць.

  • Онлайн-курс Soft Skills

Тривалість курсу: 2 місяці.

  • Менеджер з продажу

Тривалість курсу: 2 місяці.

  • B2C-консалтинг для спеціалістів, які хочуть заробляти на консультаціях, використовуючи digital-інструменти.

Тривалість курсу: 2 місяці.

  • SMM Agency – бізнес-курс для українців, які хочуть відкрити SMM чи таргетинг-агенство. І заробляти великі гроші, обслуговуючи малі та середні бізнеси.

Тривалість курсу: 2 місяці.

  • Tік-Tок для підприємців – бізнес-курс для власників бізнесу, які будуть залучати клієнтів через соціальну мережу, співпрацювати з блогерами та заробляти на рекламі.

Тривалість курсу: 1 місяць.

  • Телепорт – авторська програма співзасновника Genius Space Олеся Тимофєєва про сучасні digital-інструменти для запуску або масштабування бізнесу.

Тривалість курсу: 2 місяці.

Як отримати доступ до курсу?

  1. Заповніть форму на сайті Genius Space, обравши курс.
  2. Протягом 72 годин менеджер перевірить ваші дані та надішле доступ на пошту, вказану у формі.

Важливо: курси безоплатні, але учні можуть донатити будь-яку суму на гуманітарну допомогу нужденним за посиланням.

Дізнайтеся також, де безоплатно вивчити англійську, щоб влаштуватися на роботу за кордоном.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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