ТОП-15 востребованных специальностей на фрилансе во время войны

Самые востребованные специальности для удаленной работы / Фото: Pinterest, Коллаж: Сегодня

Во время войны спрос среди онлайн-профессий изменился. Платформа Freelancehunt сделала сравнительную аналитику спроса ТОП-15 специализаций до и после войны и куда готовы инвестировать заказчики из Украины. Информацию опубликовали на сайте AIN.UA.

Анализировали данные за 31 день до и во время полномасштабной войны. Оценивали ТОП-15 специализаций, учитываягонорар и количество проектов.

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ТОП-1 остались веб-дизайнеры: до войны – 10.61% заказов, а после – 10.58%. Среди клиентов вырос спрос на создание дизайна веб-сайтов, разработку логотипов и иллюстративных заказов.

ТОП-2 стали копирайтеры с 3.66% заказов. Количество заказов до войны составляло 6.47%. Номер ТОП-3 – дизайнеры сайтов с 3.53% заказов во время войны. Количество до войны было меньше – 3.41%.

ТОП-15 специализаций на фрилансе во время войны

Веб-программирование – 10.58%. Копирайтинг – 3.66%. Дизайн сайтов – 3.53%. Иллюстрации и рисунки – 3.41%. PHP – 3.19%. Рефераты, дипломы, курсовые – 2.87%. Перевод текстов – 2.84%. HTML/CSS верстка – 2.39%. Английский язык – 2.18%. Логотипы – 1.96%. Парсинг данных – 1.94%. Баннеры – 1.91%. Python – 1.89%. Написание статей – 1.82%. SMM – 1.82%.

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В военное состояние заказчики больше всего готовы инвестировать в веб-разработку. До войны бюджет специализации составил 12,2%, а во время войны – 15,89%. Это обусловлено необходимостью бизнеса адаптировать сайты к новым реалиям.

ТОП-15 специализаций, куда будут инвестировать заказчики

Веб-программирование – 15.89%. Дизайн сайтов – 6.18%. Разработка сайтов под ключ – 4.24%. Поисковое продвижение (SEO) – 3.87%. Копирайтинг – 3.66%. PHP – 3.49%. HTML/CSS верстка – 3.29%. Иллюстрации и рисунки – 3.03%. Перевод текстов – 2.60%. Написание статей – 2.36%. Контекстная реклама – 2.32%. Логотип – 2.14%. Javascript – 1.65%. Python – 1.55%. Английский язык – 1.50%.

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