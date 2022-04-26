ТОП-15 востребованных специальностей на фрилансе во время войны

Самые востребованные специальности для удаленной работы / Фото: Pinterest, Коллаж: Сегодня
Во время войны спрос среди онлайн-профессий изменился. Платформа Freelancehunt сделала сравнительную аналитику спроса ТОП-15 специализаций до и после войны и куда готовы инвестировать заказчики из Украины. Информацию опубликовали на сайте AIN.UA.
Анализировали данные за 31 день до и во время полномасштабной войны. Оценивали ТОП-15 специализаций, учитываягонорар и количество проектов.
ТОП-1 остались веб-дизайнеры: до войны – 10.61% заказов, а после – 10.58%. Среди клиентов вырос спрос на создание дизайна веб-сайтов, разработку логотипов и иллюстративных заказов.
ТОП-2 стали копирайтеры с 3.66% заказов. Количество заказов до войны составляло 6.47%. Номер ТОП-3 – дизайнеры сайтов с 3.53% заказов во время войны. Количество до войны было меньше – 3.41%.
ТОП-15 специализаций на фрилансе во время войны
- Веб-программирование – 10.58%.
- Копирайтинг – 3.66%.
- Дизайн сайтов – 3.53%.
- Иллюстрации и рисунки – 3.41%.
- PHP – 3.19%.
- Рефераты, дипломы, курсовые – 2.87%.
- Перевод текстов – 2.84%.
- HTML/CSS верстка – 2.39%.
- Английский язык – 2.18%.
- Логотипы – 1.96%.
- Парсинг данных – 1.94%.
- Баннеры – 1.91%.
- Python – 1.89%.
- Написание статей – 1.82%.
- SMM – 1.82%.
В военное состояние заказчики больше всего готовы инвестировать в веб-разработку. До войны бюджет специализации составил 12,2%, а во время войны – 15,89%. Это обусловлено необходимостью бизнеса адаптировать сайты к новым реалиям.
ТОП-15 специализаций, куда будут инвестировать заказчики
- Веб-программирование – 15.89%.
- Дизайн сайтов – 6.18%.
- Разработка сайтов под ключ – 4.24%.
- Поисковое продвижение (SEO) – 3.87%.
- Копирайтинг – 3.66%.
- PHP – 3.49%.
- HTML/CSS верстка – 3.29%.
- Иллюстрации и рисунки – 3.03%.
- Перевод текстов – 2.60%.
- Написание статей – 2.36%.
- Контекстная реклама – 2.32%.
- Логотип – 2.14%.
- Javascript – 1.65%.
- Python – 1.55%.
- Английский язык – 1.50%.
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