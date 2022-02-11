ТОП-20 програм для знайомств замість Tinder

20 мобільних додатків для кохання та сексу / Фото: Pixabay

Ажіотаж навколо фільму "Аферист із Tinder" спантеличив багатьох дівчат головним питанням: де ж знайомитися в Інтернеті, щоб безпечно і без слізних наслідків. Розповідаємо.

Спершу ви повинні зрозуміти, що ніхто ні від чого не застрахований. Подібні випадки знайомств з аферистами, шахраями, збоченцями та іншими покидьками суспільства завжди були, є і будуть. Тому без пильності та обережності сліпо занурюватися у нові стосунки не варто.

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Сьогодні у світі існує дуже багато різноманітних додатків для стосунків та пошуку насолод на будь-який смак. І це чудово, коли ти відразу вибудовуєш кордони і бачиш, що потрібно людині, яка сподобалася, а не намагаєшся вгадати, підшукуючи під неї "паролі і ключі".

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Фахівці рекомендують шукати "взаємні бажання" у Фейсбуці, але в нашій країні ця соціальна мережа більшістю людей використовується для налагодження робочих контактів, а для особистих питань переважно використовувати інші програми.

ТОП-20 популярних додатків для сексу та кохання

Kindu – додаток для пошуку секс-партнера. Тут ви можете одразу написати, що саме шукайте, вияснити усі свої фантазії. А можете приховати для відповідного моменту і партнера, що сподобався.

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Wingman – додаток для тих, хто шукає зв'язок у відрядженні або подорожі. У ньому ви зможете знайти пару ще в аеропорту.

Crushh – додаток для знайомств, в якому за емодзи, розділовими знаками, довжиною повідомлень, частотою та швидкістю відповідей визначається рівень симпатії співрозмовника, а також графік охолодження та загострення уваги.

Bumble App – територія, де вибір залишається за дівчиною, а будь-яке спілкування триває лише добу, якщо жінка так і не зацікавиться у зустрічі з потенційним партнером.

3nder – для любителів чогось новенького та пошуку не одного партнера, а відразу гарячої парочки. Про новий тренд під назвою "труплі" ми розповідали раніше. Тут усі збираються для сексу втрьох, а для пар передбачені особливі облікові записи, щоб максимально уникнути незручності.

Raya та Luxy – це елітна версія того ж Tinder, але щоб знайти партнера, потрібно і самому щось представляти, а не просто виставити пару красивих фото.

The League – додаток для інтелектуалів і тих, хто не уявляє себе без улюбленої роботи. Залогінитись у нього можна виключно через LinkedIn.

Strongest Vibrator – симуляційна програма, що перетворює телефон на вібратор. Також можна змінювати інтенсивність вібрацій та настроювати смартфон за бажанням.

Sex Tips – додаток, в якому не потрібно будувати з себе недоторку і намагатися чимось здивувати. Сюди приходять люди, які знають, що шукають після напруженого робочого тижня.

Sex Keeper – додаток, де можна вносити дані про сексуальну активність і додавати витрачені калорії до списку "спорт".

Sexperience – у цьому додатку ви можете не просто знайти партнера для сексу, а й відзначити локацію сексу. А до кінця року отримати чудову секс-картку своїх переміщень.

Sex Drive (iOS) – набір бінауральних звуків, що впливають на мозок так, щоб приводити вас в стан збудження.

Love Sparks – такий собі тренер, тільки не в спортзалі. Ця програма дозволяє вибирати пози та експерименти в залежності від настрою, інтенсивності, рівня фітнес-підготовки.

Pillow – додаток із сексуальними іграми, поцілунками, дотиками та іншими приємними дрібницями, які зможуть розбудити нові відтінки чуттєвості.

The blueMotion – програма для віддаленого контролю вібратора, в якій можна навіть записати голос.

The Durex Experiment – додаток для розширення горизонтів у сексі. У ньому ви зможете обрати челендж на 4 тижні, відзначати ступеня задоволення та тенденції.

Couple Foreplay – додаток для пар. У ньому кожен із вас отримує конкретне завдання та отримує час на його виконання.

Dirty Game, Truth or Dare – додаток-челендж. Хороша штука, що дозволяє дізнатися відразу, на що готовий і не готовий потенційний партнер у сексі та стосунках.

UnderCovers – додаток, що допомагає знайти ідеального партнера за допомогою віш-ліста з 99 секс-варіаціями. Якщо знаходяться збіги з кимось, ви одразу отримуєте повідомлення

Якщо ви ще не знаєте, тоді читайте, як Тиндер-коханець розвів наївних дівчат на 10 мільйонів доларів .

Завжди пам'ятайте, зайвої обережності не буває. А 7 профілів в Tinder, які описують реалії онлайн-знайомств – доказ того.