Тільда Суінтон підтримала Україну в Каннах – дивіться фото

Тільда Суінтон вирішила скористатися світським заходом, щоб привернути увагу світу до війни в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні
Голлівудська зірка Тільда Суінтон прийшла на фотокол і пресконференцію Канського кінофестивалю 2022, присвячену прем'єрі нового фантастичного фільму Джорджа Міллера під назвою "Три тисячі років бажань".
Для заходу актриса обрала блакитну сукню-сорочку та жовтий клатч. Коли журналісти запитали Тільду про її образ, вона пояснила, що одяглася так на підтримку України.
Вона коротко відповіла:
Так, це про Україну.
Нагадаємо, у Каннах відбувається 75-й ювілейний міжнародний кінофестиваль. Щодня ми спостерігаємо, як знаменитості та монархи позують перед фотокамерами у найефектніших образах від-кутюр. Так, на прем'єру нового блокбастера Тома Круза прибули навіть Кейт Міддлтон із чоловіком принцом Вільямом.
Дивіться шикарні образи зірок із 6-го дня Канського кінофестивалю.