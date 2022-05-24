Тільда Суінтон підтримала Україну в Каннах – дивіться фото

Тільда ​​Суінтон вирішила скористатися світським заходом, щоб привернути увагу світу до війни в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Голлівудська зірка Тільда Суінтон прийшла на фотокол і пресконференцію Канського кінофестивалю 2022, присвячену прем'єрі нового фантастичного фільму Джорджа Міллера під назвою "Три тисячі років бажань".

Тільда ​​Суінтон та Ідріс Ельба в Каннах / Фото: Getty Images

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Для заходу актриса обрала блакитну сукню-сорочку та жовтий клатч. Коли журналісти запитали Тільду про її образ, вона пояснила, що одяглася так на підтримку України.

Тільда ​​Суінтон у Каннах / Фото: Getty Images

Вона коротко відповіла:

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Так, це про Україну.

Тільда ​​Суінтон у Каннах

Нагадаємо, у Каннах відбувається 75-й ювілейний міжнародний кінофестиваль. Щодня ми спостерігаємо, як знаменитості та монархи позують перед фотокамерами у найефектніших образах від-кутюр. Так, на прем'єру нового блокбастера Тома Круза прибули навіть Кейт Міддлтон із чоловіком принцом Вільямом.

Тільда ​​Суінтон у Каннах / Фото: Getty Images

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