Тильда Суинтон поддержала Украину в Каннах – смотрите фото

Тильда Суинтон решила воспользоваться светским мероприятием, чтобы привлечь внимание мира к войне в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Голливудская звезда Тильда Суинтон пришла на фотоколл и пресс-конференцию Каннского кинофестиваля 2022, посвященную премьере нового фантастического фильма Джорджа Миллера под названием "Три тысячи лет желаний".

Тильда Суинтон и Идрис Эльба в Каннах / Фото: Getty Images

Реклама

Для мероприятия актриса выбрала голубое платье-рубашку и желтый клатч. Когда журналисты задали вопрос Тильде о ее образе, она объяснила, что оделась так в поддержку Украины.

Тильда Суинтон в Каннах / Фото: Getty Images

Она коротко ответила:

Реклама

Да, это об Украине.

Тильда Суинтон в Каннах / Фото: скриншот

Напомним, в Каннах проходит 75-й юбилейный международный кинофестиваль. Каждый день мы наблюдаем, как знаменитости и монархи позируют перед фотокамерами в самых эффектных образах от-кутюр. Так, на премьеру нового блокбастера Тома Круза прибыли даже Кейт Миддлтон с мужем принцем Уильямом.

Тильда Суинтон в Каннах / Фото: Getty Images

Реклама

Смотрите самые шикарные образы звезд с 6-го дня Каннского кинофестиваля.