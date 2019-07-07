Тертий пиріг з абрикосами: простий рецепт домашньої випічки

/ Фото: Depositphotos
Тертий пиріг – десерт, знайомий багатьом із дитинства. Для нього замішується пісочне тісто, яке попередньо охолоджується в морозилці, а потім натирається на крупній тертці.
Начинка для такого пирога може бути будь-якою: сирною, ягідною, фруктовою. Багато господині печуть тертий пиріг із варенням, наприклад, з абрикосовим.
А якщо ви поки що в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в календарі лайфхаків.
Побачити різноманітність справжньої жіночої краси без ретуші, а не тільки ідеальні обличчя і тіла в медіа та рекламі, можна за допомогою проекту #ПокажітьНас і бренду Dove.
Тертий абрикосовий пиріг
Інгредієнти:
- 3 склянки борошна
- 3 жовтки
- 250 г маргарину або вершкового масла
- 100 г нежирної сметани
- 500 г абрикосів
- 1 склянка цукру
- 1/2 ч.л. соди, погашеної оцтом
Рецепт приготування:
- Охолоджене масло або маргарин натріть на тертці.
- Яєчні жовтки збийте з цукром до його розчинення.
- Додайте сметану, гашену соду і просіяне борошно.
- Замісіть тісто, скачайте його в кулю і покладіть у морозильну камеру мінімум на годину. Можна приготувати тісто заздалегідь, а спекти пиріг вже наступного дня.
- Абрикоси помийте, наріжте або подрібніть блендером в пюре. Додайте цукор.
- Розділіть тісто на дві нерівні частини. Більшу частину натріть на деко, викладіть зверху абрикоси з цукром, зверху натріть тісто.
- Випікайте при 220 градусах до золотистої скоринки і готовності.
- Перед подачею тертий пиріг з абрикосами потрібно остудити.
Дивіться відео, як приготувати кіш із черешнею і мигдалем за рецептом Григорія Германа:
Нагадаємо, раніше ми ділилися рецептами малинового варення на зиму.