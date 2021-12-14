Стиль, б'юті та здоров'я: Instagram назвав головні тренди 2022 року

Instagram назвав головні тенденції 2022 року / Фото: Колаж: Сьогодні

Соціальна мережа Instagram зробила перший в історії прогноз тенденцій на 2022 рік, вивчивши акаунти користувачів покоління Z та його модель поведінки. Фахівці ресурсу проаналізували дані, та познайомилися ближче з темами музики, моди, краси та соціальної справедливості. Також вам буде цікаво дізнатися про найпопулярнішу гіфку 2021 року.

Instagram / мода

У модній сфері соцмережі обіцяють популярність стилям "темної академії" (Dark Academia) та гоблінкора (Goblincore), а також готичного та ностальгічного. Передбачається, що більшість користувачів підліткового віку почнуть сміливіше експериментувати із зовнішністю, віддаючи перевагу зухвалим і навіть відвертим образам.

Реклама

Instagram / б'юті

У бьюті-сфері Instagram в 2022 прогнозується зростання популярності засобів для догляду на рослинній основі, веганської косметики та екологічно чистих продуктів. Очікується, що кожна третя молода людина почне ще більше захоплюватися екологічними способами догляду за шкірою.

Instagram / здоров'я

Увага до здоров'я також значно виросте. Не менше 30% зумерів почнуть медитувати та займатися іншими духовними практиками, вдадуться до консультацій психологів, інструкторів, фахівців. Також стане популярна маніфестація – спосіб загадування бажань, який полягає у підкріпленні своїх цілей медитацією, візуалізацією, прописуванням бажаного на папері.

Близько 50% молодих людей почнуть стежити за блогерами, близькими їм за духом, із невеликою, але активною аудиторією.

Реклама

Повний звіт Instagram про тенденції на 2022 рік стане загальнодоступним найближчим часом.

Читайте також: