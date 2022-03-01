Посилання дня: як виїхати з міста, якщо у вас немає машини

Telegram-бот, який допоможе знайти попутників під час евакуації / Фото: freepik.com, Колаж: Сьогодні

В Україні триває війна. Жорстоке вбивство народу російськими окупантами, керованими психічно хворою людиною, змусило вже тисячі українців покинути свої будинки через військові дії у їхніх містах. А що робити, якщо люди бажають поїхати або їм необхідно покинути свої будинки, щоб врятувати життя собі та своїм близьким, але вони не мають такої можливості.

Для людей, які не мають власного автомобіля, а також тих, хто не може виїхати поїздом, фахівці компаній Grammarly, Techery.io, Pone, Reiseplan, Angry та Дєд створили Telegram-бот "Нам по дорозі". З його допомогою люди зможуть виїхати до безпечніших регіонів країни.

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Небайдужі люди, які готові підвезти сусідів зі свого міста, зможуть запропонувати вільне місце в автомобілі.

Як це працює

Запустити бот можна за посиланням: https://t.me/nampodorozi_bot

Після активації робота ті, хто шукає водіїв, зможуть вказати звідки і куди вони хочуть поїхати, а також скільки місць їм потрібно. Потім потрібно вказати, чи є з вами діти чи тварини, багаж та інші деталі. Люди повинні залишити в оголошеннях свої номери телефонів, щоб водії могли зв'язатися з ними.

Щоб водії могли переконатися, що людина не є окупантом, а також дізнатися більше інформації про попутника, бот запропонує поділитися посиланнями на профілі в Telegram та Instagram.

Водіїв бот запитає, звідки вони вирушають, куди прямують і скільки вільних місць у них у машині.

Після вводу даних, бот шукає серед оголошень підходящі і з'єднує їх.

Ми не маємо сумніву, що люди захочуть допомогти один одному евакуюватися. Тому хочемо дати їм легкий та безпечний спосіб знайти один одного. Водіям це нічого не варте, до того ж разом їхати спокійніше та дешевше, – розповіли засновники проєкту.

Щоб подорож була безпечною, бот буде наполегливо радити супутникам розмовляти лише українською та перевіряти один у одного документи у додатку Дія.

Звичайно, перевірити попутника можна відомими для кожного українця словами.

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