Ссылка дня: как выехать из города, если у вас нет машины

Telegram-бот, который поможет найти попутчиков при эвакуации / Фото: freepik.com, Коллаж: Сегодня

В Украине идет война. Жестокое убийство народа российскими оккупантами, управляемыми психически больным человеком, заставило уже тысячи украинцев покинуть свои дома через военные действия в их городах. А что делать, если люди желают уехать или им необходимо покинуть свои дома, чтобы спасти жизнь себе и свои близким, но они не имеют такой возможности.

Для людей, у которых нет собственного автомобиля, а также тех, кто не может выехать на поезде, специалисты компаний Grammarly, Techery.io, Pone, Reiseplan, Angry и Дед создали Telegram-бот "Нам по дорозі". С его помощью люди смогут выехать в более безопасные регионы страны.

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Небезразличные люди, которые готовы подвезти соседей из своего города, смогут предложить им свободное место в автомобиле.

Как это работает

Запустить бот можно по ссылке: https://t.me/nampodorozi_bot

После активации бота те, кто ищет водителей, смогут указать откуда и куда они хотят поехать, а также сколько мест им нужно. Затем нужно указать, есть ли с вами дети или животные, багаж и другие детали. Люди должны оставить в объявлениях свои номера телефонов, чтобы водители могли с ними связаться.

Чтобы водители могли убедиться, что человек не оккупант, а также узнать больше информации о попутчике, бот предложит поделиться ссылками на профили в Telegram и Instagram.

Водителей бот спросит откуда они отправляются, куда направляются и сколько свободных мест у них в машине.

После внесенный данных, бот ищет среди объявлений подходящие и соединяет их.

Мы не сомневаемся, что люди захотят помочь друг другу эвакуироваться. Поэтому хотим дать им легкий и безопасный способ найти друг друга. Водителям это ничего не стоит, к тому же вместе ехать спокойнее и дешевле, – рассказали основатели проекта.

Чтобы путешествие было безопасным, бот будет настойчиво советовать спутникам говорить только по-украински и проверять друг у друга документы в приложении Дія.

Конечно, проверить попутчика можно известными для каждого украинца словами.

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