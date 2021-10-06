Чи врятують перегородки між учителем і учнями від COVID-19 – думка лікаря Комаровського

Краще забезпечити в класах вентиляцію, ніж перегородки між учителем і учнями / Фото: Колаж: Сьогодні

Батьки стурбовані тим, як убезпечити дітей в школі від коронавирусу. Нібито один із способів – встановити прозорі перегородки між усіма присутніми в приміщенні. Ведучий рубрики "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" пояснив, за яких умов учні, перебуваючи в одному класі, можуть захворіти.

Як діти заражаються коронавірусом в школі

Чи врятують прозорі перегородки від коронавирусу? Євген Комаровський сказав, що якби йому поставили це питання рік тому, він би відповів позитивно. Однак час іде, і сьогодні кандидат медичних наук вважає, що це погана ідея. Тому що наше уявлення про те, як люди заражаються коронавірусом, дуже сильно змінилося.

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За словами провідного рубрики "Запитай у Комаровського", спочатку ми вважали, що головний механізм зараження – це контакти. Наприклад, людина узявся за дверну ручку, потім доторкнувся до обличчя і незабаром вже захворіла. Потім з'явилася версія, що ми заражаємося повітряно-крапельним шляхом.

Тобто коли кашляємо або чхаємо, великі краплі слини виявляються в навколишньому просторі, але якщо між двома людьми буде пластиковий екран, то ці краплі не потраплять на іншу людину.

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- Однак восени цього року з'ясувалося, що мало не головна причина поширення коронавируса – це аерозольний спосіб ", – сказав Євген Комаровський.

Тобто навіть не великі краплі, які вилітають з рота, мають значення, а саме найдрібніші краплі, які з потоками повітря розносяться по приміщенню.

- Тому головний спосіб профілактики – НЕ перегородки між людьми, а інтенсивне провітрювання, – пояснив ведущий рубрики "Запитай у Комаровського". – Мало того, будь-які преграждения порушують механізм вентиляції приміщень.

Тобто на сьогоднішній день такі перегородки розглядаються більше зі знаком "мінус". Вони шкодять нормальній вентиляції.

Що ж найважливіше для профілактики COVID-19 в школі

І з цієї позиції багато хто думає, що якщо між учителем і учнями, а також між учнями будуть пластикові перегородки, то тоді можна буде захистити всіх від коронавируса.

У школі важливо не встановлювати огорожі між дітьми, а контролювати в приміщенні температуру / Фото: freepik.com

За словами лікаря-педіатра вищої категорії, важливо не встановлювати огорожі, а контролювати в приміщенні температуру, вологість і концентрацію вуглекислоти. А на перервах відправляти дітей до коридору і провітрити приміщення.

Всі свої питання стосовно здоров'я і дітей, і дорослих телеглядачі можуть задати на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

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