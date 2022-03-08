Ветеринарна допомога: як лікувати тварин під час війни – корисні сервіси

Організації, які допомагають тваринам, які постраждали від війни / Фото: pixabay.com

Тринадцятий день вторгнення Росії. Ворог бомбардує житлові квартали українських міст. Переживають неймовірний стрес не лише люди, а й наші брати менші, які залишилися без господарів у закритих будинках і квартирах, поки їх власники в паніці тікали на годину, а вийшло на невизначений термін.

На щастя, у багатьох великих містах України є організації, які допомагають рятувати наших братів менших від голодної смерті під час війни. Розповідаємо про них.

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Це безкоштовний сервіс порятунку тварин, який створили київські волонтери. Зателефонувати можна за телефоном +380635735663 або заповнивши форму, вказавши, який час тварина перебуває; чи можна зробити отвір у стіні для його визволення; чи є у місті знайомі, яким можна передати чотирилапого після евакуації. На сьогодні працюють п'ять бригад порятунку: чотири на лівому березі та одна на правому.

Це ініціатива бренду Kormotech, який виробляє корм для котів та собак. Організація допомагає зооволонтерам, притулкам та власникам тварин з різних міст України тим, що:

- розбирає питання власників тварин, зооволонтерів та притулків;

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- допомагає у вирішенні їхніх проблем фізично та інформаційно;

Крім того, Save Pets of Ukraine відправляє корм пухнастикам, які знаходяться в осередку воєнних дій. Для отримання допомоги або приєднання до команди волонтерів потрібно заповнити форму.

Ця київська ветклініка пропонує онлайн-консультації. Тут вам можуть надати інформацію про довідки, необхідні для виїзду з тваринами за кордон. Щоб отримати допомогу, потрібно звернутися до приватних повідомлень на Facebook.

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Ця ініціатива допомагає шукати нових господарів для тварин-біженців. Волонтери закуповують їжу та шукають перетримки. Спільноту створили спільно з організаціями "Веган Україна", "Кожне Тварина" та UAnimals. За допомогою звертатись за телефоном: +380739292073.

Це Telegram-канал для пошуку житла та надання іншої допомоги тваринам. Тут також можна взяти собі потерпілого або покинутого вихованця або запропонувати на перетримку свого. Писати треба до групи, відповідають та координують швидко.

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