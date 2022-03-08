Ветеринарная помощь: как лечить животных во время войны – полезные сервисы

Организации, помогающие животным, пострадавшим от войны / Фото: pixabay.com

Тринадцатый день вторжения России. Враг бомбит жилые кварталы украинских городов. Переживают невероятный стресс не только люди, но и братья наши меньшие, которые остались без хозяев в закрытых домах и квартирах, пока их владельцы в панике убегали на час, а получилось на неопределенный срок.

К счастью, во многих крупных городах Украины есть организации, которые помогают спасать братьев наших меньших от голодной смерти во время войны. Рассказываем о них.

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Это бесплатный сервис спасения животных, который создали киевские волонтеры. Позвонить можно по телефону +380635735663 или заполнив форму, указав, какое время животное находится взаперти; можно ли сделать отверстие в стене для его освобождения; есть ли в городе знакомые, которым можно передать четырехлапого после эвакуации. На сегодня работают пять бригад спасения: четыре на левом берегу и одна на правом.

Это инициатива бренда Kormotech, который производит корм для кошек и собак. Организация помогает зооволонтерам, приютам и владельцам животных из разных городов Украины тем, что:

- разбирает вопросы владельцев животных, зооволонтеров и приютов;

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- помогает в решении их проблем физически и информационно;

Кроме того, Save Pets of Ukraine отправляет корм пушистикам, которые находятся в очаге военных действий. Для получения помощи или присоединения к команде волонтеров, нужно заполнить форму.

Эта киевская ветклиника предлагает онлайн-консультации. Здесь же вам могут предоставить информацию о справках, необходимых для выезда с животными за границу. Чтобы получить помощь, нужно обратиться в приватные сообщения на Facebook.

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Эта инициатива помогает находить новых хозяев для животных-беженцев. Волонтеры закупают еду и ищут передержку. Сообщество создали совместно с организациями "Веган Украина", "Каждое Животное" и UAnimals. За помощью обращаться по телефону: +380739292073.

Это Telegram-канал для поиска жилья и предоставления другой помощи животным. Здесь также можно взять себе пострадавшего или брошенного питомца или предложить на передержку своего. Писать нужно в группу, отвечают и координируют быстро.

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