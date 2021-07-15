Соломія Вітвіцька потрапила в ДТП

Соломія Витвицька потрапила в ДТП в Києві / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Популярна телеведуча Соломія Вітвіцька, яка в цьому році оголосила про розлучення із чоловіком, вночі потрапила в ДТП. Автомобіль Chevrolet влетів під самоскид. Внаслідок зіткнення постраждала телеведуча. Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua

"Аварія сталася на Рибальській набережній вночі. Постраждала, крім Вітвіцької, ще одна жінка. Обох госпіталізували. У ДТП обидва водійки звинувачують скутериста. Кажуть, він створив аварійну ситуацію. Той провину заперечує", – пише Telegram-канал.

Реклама

Як пише ТСН, посилаючись на свої джерела, за кермом автомобіля була подруга телеведучої. У момент зіткнення Вітвіцька сиділа на задньому сидінні й ударилася головою об сидіння. Телеведуча пройшла обстеження і зробила МРТ. У подруги Вітвіцької перелом ноги.

Нагадаємо, нещодавно Соломія Вітвіцька назвала соліста групи "Скрябін" Андрія Кузьменка своїм найкращим співведучим.

Раніше українські зірки розповіли про страшні ДТП, в які вони потрапляли, – подробиці в нашому матеріалі.