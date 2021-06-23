Соломія Вітвіцька назвала Кузьму Скрябіна найкращим співведучим: Згадую його з великою теплотою

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька була знайома з музикантом Андрієм Кузьменко не один десяток років. У новому інтерв'ю Соломія поділилася теплими спогадами про роботу з ним

Соломія Вітвіцька згадала Кузьму Скрябіна Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Телеведуча Соломія Вітвіцька, яка раніше розповіла, як жила з чоловіком до розлучення, назвала соліста гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка своїм найкращим співведучим. Соломія та Андрій часто працювали разом і попри величезний досвід телеведучої, музикант і досі залишається її одним з найулюбленіших колег.

Про це телеведуча розповіла в новому інтерв'ю, яке було опубліковано на YouTube-каналі PRO: WIDER.

"Одним з найкращих співведучих був Кузьма, бо з ним було дуже комфортно. Ти королева, а він: "Я хлопець із села". Він на себе брав оцю, можливо, негативну сторону, переводив в гумор багато речей, але завжди свою співведучу він підносив, що ти себе почуваєш принцесою. У Кузьми це дуже органічно виходило. Я завжди згадую його з великою теплотою і кажу що це один з моїх улюблених співведучих", – розповіла Соломія Вітвіцька.

Андрій Кузьменко був старший за Соломію Вітвіцьку на 12 років. Коли музикант пішов з життя, Соломія, оплакуючи його загибель, поділилася рідкісним знімком, зробленим у 1996 році. Тоді вона була ще 16-річною школяркою, яка разом з подругою пробралася за лаштунки гала-концерту на львівському стадіоні "Україна" і зробила фото з Кузьмою.

Соломія Вітвіцька з подругою за лаштунками гала-концерту Кузьми Скрябіна в 1996 році Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Нагадаємо, що в лютому 2015 року за Кривим Рогом сталася жахлива трагедія – лідер "Скрябіна" Андрій Кузьменко загинув в ДТП. Позашляховик музиканта зіткнувся з молоковозом – Кузьма Скрябін помер через кілька годин від отриманих травм.

Більше деталей про страшну аварію, в яку потрапив Кузьма Скрябін – дивіться у відео:

Раніше у річницю смерті Скрябіна зірки тепло згадали артиста.

У квітні цього року стало відомо, що на столичних Позняках з'явиться Алея нот Кузьми Скрябіна.

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