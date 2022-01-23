Сміх продовжує життя: добірка курйозних мемів, які розвіють вашу тугу

Смішні меми, що нагадують типові життєві ситуації / Фото: Колаж: Сьогодні

Ранкова добірка настрою поспішає розбавити ваш вихідний день позитивними емоціями. Раніше ми вже ділилися мемами, в яких кожен може впізнати себе, а сьогодні просто пропонуємо відключитися від негативу і посміятися.

Іноді так важливо навчитися розслаблятися та відпочивати думками та душею. Напевно, саме для цього і вигадані вихідні, а щоб вони пройшли ще яскравіше, пропонуємо перейти на хвилю позитиву.

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Смішні меми, що нагадують типові життєві ситуації / Фото: Инстаграм

Смішні меми з Instagram нагадають про те, що навіть коли в житті дрібні неприємності, завжди можна знайти в чомусь частку гумору.

Смішні меми, що нагадують типові життєві ситуації / Фото: Инстаграм

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Смішні меми, що нагадують типові життєві ситуації / Фото: Инстаграм

Смішні меми, що нагадують типові життєві ситуації / Фото: Инстаграм

Смішні меми, що нагадують типові життєві ситуації / Фото: Инстаграм

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Смішні меми, що нагадують типові життєві ситуації / Фото: Инстаграм

Смішні меми, що нагадують типові життєві ситуації / Фото: Инстаграм

Смішні меми, що нагадують типові життєві ситуації / Фото: Инстаграм

Смішні меми, що нагадують типові життєві ситуації / Фото: Инстаграм

Смішні меми, що нагадують типові життєві ситуації / Фото: Инстаграм

Смішні меми, що нагадують типові життєві ситуації / Фото: Инстаграм

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Прикольні меми для гарного настрою / Фото: Инстаграм

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