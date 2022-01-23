Смех продлевает жизнь: подборка курьезных мемов, которые развеют вашу тоску

Смешные мемы, напоминающие типичные жизненные ситуации / Фото: Коллаж: Сегодня

Утренняя подборка настроения спешит разбавить ваш выходной день положительными эмоциями. Ранее мы уже делились мемами, в которых каждый может узнать себя, а сегодня предлагаем отключиться от негатива и просто посмеяться.

Иногда так важно научиться расслабляться и отдыхать мыслями и душой. Наверное, именно для этого и придуманы выходные, а чтобы они прошли еще ярче, предлагаем переключиться на волну позитива.

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Смешные мемы, напоминающие типичные жизненные ситуации / Фото: Инстаграм

Забавные мемы из Instagram напомнят о том, что даже когда в жизни мелкие неприятности, всегда можно найти в чем-то долю юмора.

Смешные мемы, напоминающие типичные жизненные ситуации / Фото: Инстаграм

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Смешные мемы, напоминающие типичные жизненные ситуации / Фото: Инстаграм

Смешные мемы, напоминающие типичные жизненные ситуации / Фото: Инстаграм

Смешные мемы, напоминающие типичные жизненные ситуации / Фото: Инстаграм

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Смешные мемы, напоминающие типичные жизненные ситуации / Фото: Инстаграм

Смешные мемы, напоминающие типичные жизненные ситуации / Фото: Инстаграм

Смешные мемы, напоминающие типичные жизненные ситуации / Фото: Инстаграм

Смешные мемы, напоминающие типичные жизненные ситуации / Фото: Инстаграм

Смешные мемы, напоминающие типичные жизненные ситуации / Фото: Инстаграм

Смешные мемы, напоминающие типичные жизненные ситуации / Фото: Инстаграм

Смотрите еще больше смешных мемов в нашей галерее.

Прикольные мемы для отличного настроения / Фото: Инстаграм

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