Слабкість, втома, апатія – коли зима та холод у них не винні

Слабість, втома, апатія можу бути не пов'язані із зимою та холодом / Фото: unsplash.com
Скарги на слабкість та швидку стомлюваність виникають (точніше, ми починаємо помічати ці факти), коли звична раніше активність потребує великих зусиль. Як зрозуміти, чому виникає апатія та знесилення, і що можна зробити самому, розповіла гастроентеролог Євгенія Бєлінська.
Чому не проходять слабкість та втома
Через слабкість можуть "заявляти" про себе:
- гіповітамінози різної етіології, такі як дефіцит заліза, вітамінів D, В12, фолієвої кислоти або магнію – вони трапляються найчастіше;
- захворювання печінки;
- ендокринна патологія (захворювання щитоподібної залози, надниркових залоз, цукровий діабет та інші);
- хвороби серцево-судинної системи;
- синдром хронічної втоми (нерідко розвивається і як наслідок постковідного синдрому, стресів);
- неврологічні захворювання;
- онкологія;
- зневоднення;
- глютенова ентеропатія (целіакія) – патологічне порушення роботи кишківника, коли спостерігається непереносність глютену;
- вживання деяких медикаментів (антидепресантів, антигістамінних препаратів тощо).
У таких випадках, скільки б ви не спали, як би не намагалися підбадьорити себе кавою або вечірньою прогулянкою на морозі, результат буде нетривалим.
Як перемогти постійну втому самотужки?
Також ми писали: Чому нам тривожно взимку і що робити