Слабкість, втома, апатія – коли зима та холод у них не винні

Слабість, втома, апатія можу бути не пов'язані із зимою та холодом / Фото: unsplash.com

Скарги на слабкість та швидку стомлюваність виникають (точніше, ми починаємо помічати ці факти), коли звична раніше активність потребує великих зусиль. Як зрозуміти, чому виникає апатія та знесилення, і що можна зробити самому, розповіла гастроентеролог Євгенія Бєлінська.

Євгенія Белінська / Фото: пресслужба

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Чому не проходять слабкість та втома

Якщо ви відчуваєте слабкість і втому після важкого робочого дня, а наступного ранку після повноцінного сну знову бадьорі й сповнені сил, то це абсолютно нормально. Але коли людина поспала 7, 8 або 9 годин, але все одно відчуває апатію та розбитість, то треба йти до лікаря на пошуки причин.

При дефіциті вітамінів або мікроелементів або проблемах із серцем скільки б ви не спали, втома не минає / Фото: unsplash.com

Через слабкість можуть "заявляти" про себе:

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гіповітамінози різної етіології, такі як дефіцит заліза, вітамінів D, В12, фолієвої кислоти або магнію – вони трапляються найчастіше;

захворювання печінки;

ендокринна патологія (захворювання щитоподібної залози, надниркових залоз, цукровий діабет та інші);

хвороби серцево-судинної системи;

синдром хронічної втоми (нерідко розвивається і як наслідок постковідного синдрому, стресів);

неврологічні захворювання;

онкологія;

зневоднення;

глютенова ентеропатія (целіакія) – патологічне порушення роботи кишківника, коли спостерігається непереносність глютену;

вживання деяких медикаментів (антидепресантів, антигістамінних препаратів тощо).

У таких випадках, скільки б ви не спали, як би не намагалися підбадьорити себе кавою або вечірньою прогулянкою на морозі, результат буде нетривалим.

Як перемогти постійну втому самотужки?

Важливо, як уже сказано, знати справжню причину цієї втоми та апатії, тоді вдасться ефективно з нею боротися. Якщо у вас нестача заліза або інших елементів, то з'ясувати це можна лише за допомогою аналізів.

Тому важливо здати загальний аналіз крові (розгорнутий), а також аналіз крові на феритин, білок заліза та 25(ОН) D (вітамін D) і піти на консультацію до лікаря.

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Якщо ви постійно порушуєте режим харчування, і до того ж пізно лягаєте, то втома та апатія нікуди не підуть / Фото: freepik.com

Водночас постарайтеся збалансувати свій раціон, а також нормалізувати режим дня. Якщо ви постійно порушуєте режим харчування і до того ж пізно лягаєте, а встаєте рано, то навіть без дефіциту мікроелементів чи вітамінів почуватиметеся втомленим і депресивним.

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