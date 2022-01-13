Слабость, усталость, апатия – когда зима и холод в них не виноваты

Слабость, усталость, апатия могу быть не связаны с зимой и холодом / Фото: unsplash.com

Жалобы на слабость и быструю утомляемость, возникают (вернее мы начинаем замечать эти факты) когда привычная ранее активность требует больших усилий. Как понять, почему возникает апатия и упадок сил и что можно сделать самому – рассказала гастроэнтеролог Евгения Белинская.

Евгения Белинская / Фото: пресс-служба

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Почему не проходят слабость и усталость

Если вы чувствуете слабость и усталость после тяжелого рабочего дня, а на следующее утро после полноценного сна снова бодры и полны сил, то это абсолютно нормально. Но когда человек поспал 7, 8 а то и 9 часов, но все равно ощущает апатию и разбитость, то нужно идти к доктору на поиски причины.

При дефиците витаминов или микроэлементов или проблемах с сердцем, сколько бы вы не спали, усталость не проходит / Фото: unsplash.com

Слабостью могут "заявлять" о себе:

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гиповитаминозы различной этиологии, такие как дефицит железа, витаминов D, В 12, фолиевой кислоты или магния – они встречаются чаще всего

заболевания печени

эндокринная патология (заболевания щитовидной железы, надпочечников, сахарный диабет и другие)

болезни сердечно-сосудистой системы

синдром хронической усталости (не редко развивается на фоне постковидного синдрома, стрессов)

неврологические заболевания

онкология

обезвоживание

глютеновая энтеропатия (целиакия) -это патологическое нарушение работы кишечника, при котором наблюдается непереносимость глютена

прием некоторых медикаментов (таких, как антидепрессанты, антигистаминные препараты и т.д.).

В таких случаях, сколько бы вы не спали, как бы не старались себя взбодрить кофе или вечерней прогулкой на морозе – результат будет недолгим.

Как победить постоянную усталость самостоятельно?

Важно, как уже сказано, знать истинную причину этой усталости и апатии, тогда получится эффективно с ней бороться. Если у вас недостаток железа или других элементов, то выяснить это можно только с помощью анализов.

Поэтому важно сдать общий анализ крови (развернутый), а также анализ крови на ферритин, белок железа и 25 (ОН) D (витамин D) и отправиться на прием к доктору.

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Если вы постоянно нарушаете режим питания, и к тому же поздно ложитесь, то усталость и апатия никуда не уйдут / Фото: freepik.com

Поимо обследования, постарайтесь сбалансировать свой рацион, а также нормализовать режим дня. Если вы постоянно нарушаете режим питания, и к тому же поздно ложитесь, а встаете – рано, то даже без дефицита микроэлементов и витаминов будете чувствовать себя уставшим и депрессивным.

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