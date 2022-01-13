Слабость, усталость, апатия – когда зима и холод в них не виноваты

Слабость, усталость, апатия могу быть не связаны с зимой и холодом / Фото: unsplash.com
Жалобы на слабость и быструю утомляемость, возникают (вернее мы начинаем замечать эти факты) когда привычная ранее активность требует больших усилий. Как понять, почему возникает апатия и упадок сил и что можно сделать самому – рассказала гастроэнтеролог Евгения Белинская.
Почему не проходят слабость и усталость
Слабостью могут "заявлять" о себе:
- гиповитаминозы различной этиологии, такие как дефицит железа, витаминов D, В 12, фолиевой кислоты или магния – они встречаются чаще всего
- заболевания печени
- эндокринная патология (заболевания щитовидной железы, надпочечников, сахарный диабет и другие)
- болезни сердечно-сосудистой системы
- синдром хронической усталости (не редко развивается на фоне постковидного синдрома, стрессов)
- неврологические заболевания
- онкология
- обезвоживание
- глютеновая энтеропатия (целиакия) -это патологическое нарушение работы кишечника, при котором наблюдается непереносимость глютена
- прием некоторых медикаментов (таких, как антидепрессанты, антигистаминные препараты и т.д.).
В таких случаях, сколько бы вы не спали, как бы не старались себя взбодрить кофе или вечерней прогулкой на морозе – результат будет недолгим.
Как победить постоянную усталость самостоятельно?
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