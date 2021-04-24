Якщо сіла батарейка: причини хронічної втоми і як з нею боротися

Постійна втома, роздратованість і занепад сил заважає нам повноцінно жити. Як зрозуміти причину хронічної втоми і знову стати бадьорим – в матеріалі

Сьогодні мало не кожен з нас відчуває занепад сил і постійну втому, адже причин для цього більш ніж достатньо. Весняний гіповітаміноз, локдаун, стрес, коронавірус явно не додали нам здоров'я. Як зрозуміти, через що виник синдром хронічної втоми і що робити, щоб знову відчувати себе бадьорим і здоровим, розповів наш постійний експерт, професор кафедри ерготерапії і фізіотерапії Національного університету фізичного виховання і спорту України, реабілітолог Олексій Ніканоров .

Просто втомився, перевтомився чи серйозно захворів – як зрозуміти?

Кожен з нас хоча б раз у житті відчував розбитість, нестерпну втому, втрачав "смак до життя". Синдром хронічної втоми (СХВ) або синдром менеджера, як називають цей стан, вважають хворобою цивілізованих країн. Виникає такий стан досить часто при систематичному недосипанні, після напруженої роботи.

Занепад сил і дратівливість можуть бути симптомами синдрому хронічної втоми Фото: unsplash.com

Зазвичай після гарного відпочинку та повноцінного сну перевтома проходить, людина знову відчуває себе бадьорим. Але якщо симптоми не проходять, то значить, наш організм вже подає сигнал SOS.

Якщо більше 5 днів ви відчуваєте слабкість, прокидаєтеся НЕ відпочив, надмірно роздратовані і швидко втомлюєтеся, то це вже вагомий привід звернутися до лікаря.

А чи може виникнути синдром хронічної втоми, якщо не перевтомлюватися?

Так, до стану хронічної втоми може привести порушення режиму сну, неповноцінне і нераціональне харчування, навіть тип особистості. Наприклад, у песимістів часто настрій стабільно-погане, людина весь час думає в негативному ключі, його емоційний стан впливає на фізичне самопочуття. Але найчастіше СХВ, як захворювання, розвивається після перенесеної інфекції або на тлі прийнятих ліків.

Зараз дуже багато хворіють ковідом-19, після якого людина відчуває занепад сил досить довго (постковідний синдром). Крім коронавируса, до тривалої хронічної втоми можуть призводити перенесені захворювання ЛОР-органів – бронхіти, запалення легенів і т.д. Однією з основних причин хронічної втоми стає токсичну перевтома. Це наслідки прийому ліків від кашлю, застуди, заколисування, снодійні і проти алергенні препарати. Також хронічну втому відчувають люди з захворюваннями серця і судин.

А як зрозуміти, що це не сезонна хандра або гіповітаміноз?

Якщо є можливість взяти відпустку або тривалі вихідні, то скористайтеся ним. Або просто пару днів полентяйнічайте, повноцінно відпочиньте, і оціните потім своє самопочуття. Після повноцінного відпочинку організм знову починає працювати, ви відчуваєте в собі більше сил, навіть якщо і є нестача вітамінів. Втім, дізнатися це можна за допомогою спеціальних аналізів крові і це – хороша ідея. Оскільки недолік заліза, магнію вітамінів групи В та інших елементів може викликати анемію і занепад сил, особливо у жінок: до речі, вони частіше за чоловіків схильні до синдрому хронічної втоми. Якщо у вас, крім почуттів постійної втоми, спостерігаються такі симптоми, як:

зниження пам'яті, погана концентрація,

кашель, першіння в горлі без застуди, збільшилися лімфовузли на шиї і під пахвами,

болять м'язи, хоча ви не тренувалися,

болять і "крутять" суглоби, причому при цьому вони не опухають, шкіра не червоніє і м'язи не болять,

мучать головні болі і безсоння, то СХУ на обличчя і потрібно шукати причину цього стану.

Добре, а чим можна допомогти собі самому стати бадьоріше?

Тут важливо не просто щось робити, а робити регулярно і усвідомлено, підхід повинен бути комплексним. Посильні фізичні навантаження і різні техніки релаксу дуже допомагають. Це поліпшить роботу легенів, серця, м'язів, розслабить нервову систему. Дуже важливо навчитися розслаблятися, опанувати якось медитацією або інший розслаблюючій практикою, дихальною гімнастикою, вправами на розслаблення м'язів. Якщо самому опанувати цим складно, то почніть ходити на масаж або медитацію або попросіть когось із близьких зробити вам масаж, знайдіть на ютубі релаксуючу музику, розслаблюючі аутотренінги і разом спробуйте.

Розслаблюючі практики допоможуть перемогти хронічну втому Фото: unsplash.com

Якщо у вас немає хобі або якогось захоплення, то важливо скорегувати своє дозвілля. А ще доведеться навчитися уникати нервових потрясінь (або вміти їх опрацювати), ставити цілі, знаходити способи їх реалізації та приймати рішення. При цьому слід уникати алкоголю, сильнодіючих токсичних препаратів, снодійного. Якщо ви не в змозі впоратися самостійно, то зверніться за допомогою до фахівця: психотерапевта, реабілітолога, для початку – хоча б до сімейного лікаря

Ок, і чим може допомогти лікар, навіщо до нього звертатися?

Потім, що якщо СХУ викликаний хронічним захворюванням, то тільки хорошим харчуванням і медитаціями не обійтися. Часто стан хронічної втоми межує з депресією, у людини знижується рівень гормонів серотоніну і дофаміну. Тому може знадобитися пройти додаткову діагностику, лікар може призначити прийом препаратів.

Часто саме за допомогою фахівця легше навчитися дотримуватися графіка сну і харчування, почати займатися спортом, коригувати свій емоційний стан, кинути курити або надмірно вживати алкоголь, почати приймати біодобавки.

А потім вже самому стане легше справлятися зі складними життєвими обставинами, планувати свій день грамотно, розділяти час для роботи і відпочинку. Ці здавалося б прості речі дуже сильно впливають на наше загальне самопочуття. Все це в комплексі допоможе повноцінно відпочивати, працювати, висипатися і підняти настрій. Тоді хронічна втома відступить.

Також раніше ми писали, що не тольо спра з втомою, а й побороти хронічний стрес.

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