Скільки коштує поїздка в Лондон у 2021 році (власний досвід)

Літо – це сезон відпусток! Але я відправилася не до Єгипту, Туреччини, чи в колоритні Халкідіки у Греції, а обрала Лондон. Словом, це моя третя поїздка до столиці Великої Британії. Але кожного разу було враження "вау" після побаченого мейнстримного Tower Brigh (не плутайте з London Bridge), Big Ben (який досі на реконструкції) та червоних автобусів. Ніби перша зустріч! Але, відверто, цьогоріч планування відпустки було стресовішим (дякуючи COVID-19).

Спойлер: за ПЛР-тест, який вимагають по прильоту я заплатила дорожче, ніж за квиток до Великої Британії. І, ні, це не першоквітневий жарт.

Скільки треба витратити коштів на візу до Великої Британії?

Я робила туристичну візу і загалом витратила 8 800 гривень. Якщо хочете зекономити, то підготуйте необхідні документи для подачі самостійно. Я користувалася послугами агенства, якому заплатила 5 тис. гривень. До слова, це прийнятна ціна, бо деякі українські агенції пропонують вдвічі вищу ціну за послуги. Окрім цього, я оплатила обов’язковий консульський збір у посольстві Великої Британії – приблизно 3800 гривень.

Легендарний Big Ben, який перебуває на реконструкції / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

А за переліт дорого заплатила?

Ні! Авіаквитки – це пункт у списку, який хвилював найменше. Бо у 2019-му я заплатила за них 600 гривень в обидва боки. До слова, за квиток на потяг "Укрзалізниці" з Києва до Коломиї (що на Івано-Франківщині) в один бік я плачу більше

Цьогоріч ціна на авіаквиток до Лондона була вищою – приблизно 1500 гривень в один бік. Придбала його за 4 дні до вильоту, але краще не ризикувати та купити раніше.

Квиток в один бік в Лондон коштував орієнтовно 1500 гривень / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

Бо ще 29 серпня квиток назад до Києва коштував орієнтовно 55 євро, а 30 серпня ціни зросли в декілька разів. І в застосунку я побачила шалені тризначні цифри, а ціна на неділю сягнула 301 євро. Хоча, попередні рази я купувала квитки в останні дні.

/ Фото: скріншот

Але квитків та візи не досить, щоб потрапити в Лондон!

Пандемія внесла корективи, і поїздка до Лондону після отримання візи та придбання квитків стала неможливою без дотримання карантинних вимог. Необхідно онлайн бронювати ПЛР-тести у лондонських медичних центрах на 2 та 8 день ізоляції, яка буде тривати до 10 днів. Їх треба самостійно зробити вдома у цей термін, відправити поштою та очікувати результат на пошту.

Словом, два ПЛР-тести коштували мені 5500 гривень. Їх реально придбати дешевше, якщо бронювати хоча б за 2-3 тижні до вильоту, а не за 2-3 дні. Тож не повторюйте мій досвід, якщо маєте час та хочете заощадити. Перелік медичних центрів та ціни тестів моніторте на сайті GOV.UK.

ПЛР-тести на 2 та 8 день ізоляції за 5500 гривень / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

Але й на ціні "приколи" не завершуються: якщо у вас виявлять коронавірус на 2 чи 8 день, то з ізоляції ви не вийдете, а продовжите лікуватися. Хотіли б таку відпустку? Я – ні, тож на щастя завершила ізоляцію на 10 день, бо отримала негативний результат. Звісно, могла б вийти на 5 день, якщо б придбала додатковий тест – Test to Release. Під час бронювання його ціна становила 85 фунтів.

Зауважте, що в Україні треба зробити ще один ПЛР-тест за 72 години до вильоту до Великої Британії. А ще заповнити complete a passenger locator form з контактами туриста та номерами бронювання тестів на сайті GOV.UK. Її перевіряють в аеропорту по прильоту.

Але на цьому витрати не завершуються! Бо ще тижневий проїзд в Лондонському транспорті треба оплатити

Я користувалася картою Oyster, яка коштує 5 фунтів. Її юзають не лише туристи, а й місцеві для пересування на метро, поїздах та червоних автобусах (які ще називають Double decker bus). Але спершу її треба поповнити, щоб користуватися.

Вечірній Лондон на Oxford Street / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

Лондон ділиться на 9 зон від яких залежить ціна проїзду. 1 зона – це центр, тож вона найдорожча. Я обрала з 1 по 4 зону і заплатила 2 тис. гривень, щоб не обмежувати себе у виборі локацій. Але достатньо 1 та 2 зон, щоб побачити місця must see. Якщо оберете їх, то проїзд обійдеться в 1400 гривень. І за ці кошти отримаєте безліміт на тиждень.

Впевнена, що прайс на тиждень – це не єдине, що шокує туриста. Гляньте лише на карту локального метрополітену. Якщо ви колись думали, що мапа в Києві велика, то забудьте. Так, заблукати тут можна, але й до пункту призначення дійдете без проблем, бо навігатори в метро всюди.

Карта метрополітену в Лондоні / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

До речі, британці не називають його metro. Більшість звикли говорити tube, що в перекладі означає "труба".

Наступний пункт – витрачені кошти на проживання!

На щастя, я жила у друзів, тож не витратила жодного фунта. Територіально їхній будинок знаходиться у 4 зоні, яка нагадує район відомої Поттеріани, де жив головний герой саги, Гаррі Поттер.

Будинок в Лондоні, який нагадує район, де виріс Гаррі Поттер / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

Але на Booking ціни стартують на хостели від 12 фунтів на одного за добу. Якщо хочете зекономити – спробуйте каучсерфінг та переночуйте у гостинних британців.

/ Фото: скріншот

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Переходимо до цін на харчування. Тут зекономити теж можна!

Якщо хочете бюджетно харчуватися, то обирайте заклади подалі від центру. Традиційний суперфуд Fish And Chips (риба в клярі та картопля фрі) у віддалених зонах Лондона коштує 7 фунтів разом із безалкогольним напоєм, а в центрі щонайменше вдвічі більше.

Аналогічна ситуація з пінтою пива, яка для корінних британців за важливістю прирівнюється до склянки води. У пабах, які розташовані не в центральних зонах заплатите від 2 фунтів, а в центрі – щонайменше вдвічі більше.

Олдскульний паб з історією в центрі Лондону / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

А дизайн олдскульних пабів в Лондоні – це окремий вид мистецтва. Погоджуєтеся?

За каву "американо" в першій зоні заплатите орієнтовно 2 фунти, а у віддалених зонах від 1 фунта. Щодо коктейлів, то в центральних барах вони коштують орієнтовно від 10 фунтів. До слова, такі ж ціни на них (як і на суперфуди) у фешенебельних ресторанах Києва.

Інстаграмна кав'ярня Peggy Porschen в Лондоні / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

Але якщо ви хочете максимально зекономити на їжі, то єдиний вихід – супермаркети. Один із найдешевших в Лондоні – це німецький Lidl. Наприклад, за 400 грам свіжого курячого філе заплатите 2,35 фунта, за два французьких багети 1 фунт, 6 яєць 1 фунт, а пляшку вина орієнтовно 3 фунти.

Словом, купите кошик продуктів, а заплатите за нього, як за одну порцію їжі в закладі Лондону. Хоч ціни там і високі, але великі порції того варті. Проте, будьте готові, що в багатьох закладах вас не попередять про оплату 20% за обслуговування від суми в чеку.

Але в Лондоні під час всієї відпустки не затрималася. Поїхала досліджувати околиці!

Відвідала славнозвісний Оксфорд, щоб побачити однойменний університет. Місто знаходиться в 90 км від Лондона. До нього я добиралася потягом від станції London Marylebone за 10 фунтів. Квиток купувала у додатку Trainline, який зручний не лише для придбання квитків, а й для перегляду графіку транспорту. Поверталася комфортабельним автобусом орієнтовно за 12 фунтів, бо квитки на вечірні рейси на потяг стартували від 20 фунтів. Щоправда, їхала на годину довше.

До Брайтона, який знаходиться на південному узбережжі Англії, за 99 км від Лондона, також завітала. До нього їхала зі станції London Bright за 13 фунтів. Сюди приїжджають, щоб покупатися в морі та потанцювати на місцевих вечірках до ранку. До речі, його ще називають містом геїв, бо їх тут чимало.

Море з висоти пташиного польоту в місті Брайтон / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

Про головне ви дізналися! А тепер про те, що мене здивувало найбільше після оплачених ПЛР-тестів за 5500 гривень…

В Лондоні ви можете здати ПЛР та експрес-тести на виявлення коронавірусу безкоштовно. Засвідчувати особу не потрібно, достатньо прийти в спеціальні пункти, яких по місту десятки і все.

Я збиралася на фестиваль, основна вимога якого була – це негативний результат тесту на коронавірус, який зроблений щонайменше за 24 години до початку заходу. Тож я скористалася безоплатним експрес-тестом, який мені дали в аптеці за "дякую" без додаткових питань.

Безплатний експрес-тест на коронавірус, який взяла в аптеці / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

До слова, туристам, які повертаються з Великої Британії в Україну необхідно показати негативний результат ПЛР-тесту (чи експрес-тест) або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації. Можлива також ізоляція.

Була ідея зробити тест в Лондоні, щоб не витрачати зайві кошти. Але, на жаль, вони не чинні на території України. Цікаво, чи є шанси в нашій країні запровадити безоплатні пункти ПЛР-тестування, як в Лондоні та не платити за них щоразу щонайменше 700 гривень?!

Висновки

Лондон – це дороге місто, але воно виправдовує всі очікування. Спершу подумайте, чи готові ви подорожувати до Великої Британії під час коронавірусу та витратити більше коштів на ПЛР-тести, ніж на саму візу.

Відверто, я не пожалкувала! Але сам факт, що їхня ціна аналогічна стартовому прайсу на відпустку в Туреччині спершу шокувала. Та бажання знову повернутися на територію королеви Єлизавети ІІ, почути британський акцент та побачити легендарні місця взяли своє.

Piccadilly Circus в Лондоні / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

Звісно, на харчуванні, екскурсіях та проживанні реально заощадити, а от щодо бронювання обов’язкових ПЛР-тестів, то як пощастить. Рекомендую все ж обрати сприятливіший час для відвідування Великої Британії, чи забронювати необхідні тести за декілька тижнів до вильоту.

Стартова ціна моєї подорожі на три тижні до Англії (враховуючи ізоляцію) – понад 21 тис. гривень. В прайсі я врахувала лише візу, ПЛР-тести в Лондоні та Україні, проїзд на два тижні з картою Oyster та авіаквитки. Звісно, на суперфуди, квитки до сусідніх міст, вечірки, сувеніри, британські сайдери та каву я витратила ще понад 10 тис. гривень. Але яка остаточна сума можна лише здогадуватися.

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