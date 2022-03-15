Звуки війни: українські креативники переосмислили гімн росії і зібрали його зі звуків вибухів, сирен та плачу

У Мережі з'явився "Гімн справжньої Росії" / Фото: пресслужба

Українські креативники створили обкладинку для грецької Vogue, щоб підтримати людей у боротьбі проти російської воєнної агресії. Новою ініціативою, яка набирає популярності в інтернеті, став "Гімн справжньої росії".

24 лютого росія напала на Україну і розв'язала злочинну війну. О 4-й ранку мільйони українців прокинулися, на жаль, не від будильників, а від гучних звуків вибухів. Відтоді ми спимо, їмо, вигулюємо собак, укладаємо спати та народжуємо дітей під звуки авіанальотів, ракетних ударів, танкових залпів та нескінченної стрілянини. Щоб підтримати Україну та засудити злочинні дії агресора, українська креативна спільнота та музичний продакшн Roger Leao & 7CS переосмислили гімн російської федерації.

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Anthem of True Russia зібрали зі звуків вибухів, ракетних ударів, танкових залпів, сирен повітряної тривоги, стрілянини, криків та плачу. Справжні звуки. Всі вони взяті із сотень документальних відеозаписів з України.

Послухати Anthem of True Russia можна за посиланням.

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Нагадаємо, що заборонено публікувати у соціальних мережах під час війни – не допомагайте РФ!

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