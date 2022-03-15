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Не допомагайте РФ! Що заборонено публікувати в соціальних мережах під час війни

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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15 березня, 12:45
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Опубліковане фото ракети в Instagram, яка влучила в будинок, сприятиме роботі рашистів
/ Фото: Колаж: Сьогодні

24 лютого розпочалася війна Росії проти України. Десятки інцидентів трапляється на українській землі щодня. Люди часто діляться побаченим у Мережі, не здогадуючись, що однією публікацією здатні допомогти рашистам продумати черговий наступ. Свобода слова в Україні – насамперед, але у воєнний час задля безпеки є обмеження на поширення певної інформації. Що заборонено публікувати в соціальних мережах, розповіла заступниця міністра оборони Анна Маляр на сторінці в Facebook.

Яку інформацію заборонено розголошувати в Мережі?

1. Найменування військових частин (підрозділів) та інших військових об’єктів в районах виконання бойових (спеціальних) завдань, географічні координати місць їх розташування.

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2. Чисельність особового складу військових частин (підрозділів).

3. Кількість озброєння та бойової техніки, матеріально-технічних засобів, їх стан та місця зберігання.

4. Описи, зображення та умовні позначки, які ідентифікують або можуть ідентифікувати об’єкти.

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5. Інформація щодо операцій (бойових дій), які проводяться або плануються.

6. Інформація щодо системи охорони та оборони військових об’єктів та засобів захисту особового складу, озброєння та військової техніки, які використовуються (крім тих, які видимі або очевидно виражені).

7. Порядок залучення сил та засобів до виконання бойових (спеціальних) завдань.

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/ Фото: Instagram: alexlourie.photo

8. Інформація про збір розвідувальних даних (способи, методи, сили та засоби, що залучаються).

9. Інформація про переміщення та розгортання своїх військ (найменування, кількість, місця, райони, маршрути руху).

10. Інформація про військові частини (підрозділи), методику або тактику їх дій.

11. Інформація про проведення унікальних операцій із зазначенням прийомів та способів, що використовувались.

12. Інформація про ефективність сил і засобів РЕБ противника.

13. Інформація про відкладені або скасовані операції.

14. Інформація про зниклий або збитий літак або зникле судно та пошуково-рятувальні операції, які плануються або проводяться.

15. Інформація про планування та проведення заходів забезпечення безпеки застосування військ (дезінформація, імітація, демонстративні дії, маскування, протидія технічним розвідкам та захист інформації).

16. Фото- і відеозйомок та іншої наочної інформації з представниками незаконних збройних формувань.

Врахуйте наступне, якщо не хочете допомагати ворогу знищувати міста і села України:

  • у соцмережах, публічних виступах та коментарях для ЗМІ не називайте точні цілі та об’єкти враження.
  • не повідомляйте про знаходження або відсутність будь-якого озброєння та військової техніки ЗСУ з зазначенням населених пунктів.

Не варто, як один із мерів, заявляти, що в нас немає ПВО на конкретній ділянці фронту та вказувати географічні дані. Не треба, як ще один із мерів говорити публічно, що для заїзду в місто залишилась безпечною лише одна дорога і називати, яка саме (люди між собою і без цих заяв знайдуть, як передати таку інформацію). Такі детальні повідомлення допомагають ворогу і ставлять під додаткову загрозу ваші населені пункти, – зауважила заступниця міністра оборони Анна Маляр.

/ Фото: Pexels

Ситуативні приклади, які не варто вживати:

  • "Ракета влучила у школу #7".
  • "Ракета влучила в склад поряд з аеродромом."
  • "Ракетою цілились у вокзал, але влучили в лікарню, яка розташована неподалік".

Дотримуйтеся інформативних обмежень під час воєнного періоду. Не забувайте: ваш Instagram є відкритим джерелом та може слугувати підказкою для формування подальшого наступу рашистів.

80% розвідінформації відпрацьовується з відкритих джерел. І такі повідомлення дозволяють ворогу корегувати вогонь по ваших же населених пунктах. Якщо ви повідомляєте, що цілили в один об‘єкт, але не влучили, то ворог може зробити це вдруге або таки влучити, – зауважила заступниця міністра оборони Анна Маляр.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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