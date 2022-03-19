Синдром фантомної сирени – як перестати скрізь чути сигнал тривоги та не нервувати

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Для багатьох звичайні побутові звуки під час війни з Росією перетворилися на "ворогів": у дзижченні бойлера чути ворожі літаки, свист киплячого чайника нагадує повітряну тривогу, а кроки сусідів зверху — ракетні удари. Разом із ГО "Розірви коло" дізнаємося, що таке синдром фантомної сирени та як із ним боротися.

Під час війни всім нам загрожує небезпека: мозок у таких умовах працює максимально і застосовує всі органи почуттів, щоб вчасно вловити "тривожні дзвінки" і дати нам можливість врятуватися. Ми завжди насторожі, постійно готові реагувати і тому іноді чуємо звуки сирени там, де їх немає.

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Хоча цей механізм працює нам на користь, реакція на фантомні сирени виснажує нервову систему і змушує смикатися навіть у тиші.

Щоб мінімізувати фальшиві сигнали та дати нервовій системі можливість розслабитися, спробуйте наступні техніки:

Техніка "заземлення" — перерахуйте або перелічіть предмети навколо, назвіть кілька звуків, запахів, кольорів і текстур, що оточують вас. Так перемикається увага.

Корисно ще подихати свіжим повітрям і вмиватися холодною водою – так фокус свідомості перейде з емоцій до фізичних відчуттів.

Задовольняйте важливі потреби власного тіла, ми часто забуваємо це робити – попийте води, поїжте, по можливості поспіть або зробіть кілька будь-яких вправ. Не забувайте про спілкування з близькими – це допомагає позбутися переживань.

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Щоб заспокоїтися, слід підготувати план на випадок, якщо екстрена ситуація все ж таки відбудеться. Перевірте тривожну валізку з необхідними речами, обговоріть з рідними план на випадок евакуації, розподіліть обов'язки. Складіть потрібні речі у місцях, звідки це буде зручно швидко взяти.

Якщо не справляєтеся, то зателефонуйте психотерапевту – читайте "Як отримати допомогу психотерапевта безкоштовно – список фахівців".

Якщо ж ви живете у ком'юніті переселенців, то дізнайтеся "Як ужитися в одному будинку з чужими людьми, якщо вимушено поїхав на час війни – поради переселенцям".