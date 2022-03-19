Синдром фантомной сирены – как перестать везде слышать сигнал тревоги и не нервничать

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Для многих обычные бытовые звуки во время войны с Россией превратились во "врагов": в жужжании бойлера слышны вражеские самолеты, свист кипящего чайника напоминает воздушную тревогу, а шаги соседей сверху — ракетные удары. Вместе с ОО "Разорви коло" узнаем, что такое синдром фантомной сирены и как с ним бороться.

Во время войны всем нам угрожает опасность: мозг в таких условиях работает по максимуму и применяет все органы чувств, чтобы вовремя уловить "тревожные звонки" и дать нам возможность спастись. Мы всегда настороже, постоянно готовы реагировать и поэтому иногда слышим звуки сирены там, где их нет.

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Хотя этот механизм в общем-то работает нам на пользу, реакция на фантомные сирены истощает нервную систему и заставляет дергаться даже в тишине.

Чтобы минимизировать фальшивые сигналы и дать нервной системе возможность расслабиться, попробуйте следующие техники:

Техника "заземления" — перечислите или пересчитайте предметы вокруг, назовите несколько звуков, запахов, цветов и окружающих вас текстур. Так переключается внимание.

Полезно еще подышать свежим воздухом и умыться холодной водой – так фокус сознания перейдет из эмоций к физическим ощущениям.

Удовлетворяйте важные потребности собственного тела своевременно, мы часто забываем это делать – попейте воды, поешьте, по возможности поспите или сделайте несколько любых упражнений. Не забывайте про общение с близкими – это помогает избавиться от переживаний.

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Чтобы успокоиться, следует подготовить план на случай, если экстренная ситуация все же произойдет. Проверьте тревожный чемоданчик с необходимыми вещами, обсудите с родными план на случай эвакуации, распределите обязанности. Сложите нужные вещи в местах, откуда это будет удобно быстро взять.

Если не справляетесь, то позвоните психотерапевту – читайте "Как получить помощь психотерапевта бесплатно – список специалистов".

Если же вы живете в комьюнити переселенцев, то узнайте "Как ужиться в одном доме с чужими людьми, если вынужденно уехал на время войны – советы переселенцам".