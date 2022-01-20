“Сильно отруїлися”: як насправді годують туристів у дорогих закладах Буковеля - чесні відгуки

Кінець січня мотивує українців нарешті відвідати Буковель та насолодитися відпочинком. Але неоднозначні відгуки туристів про курорт насторожують. Нещодавно ви дізналися про складнощі оренди спорядження, пересування транспортом та великі черги. Сьогодні розповімо про реалії харчування в популярних садибах та ресторанах. Чесними відгуками поділилися відвідувачі в Google Maps та TripAdvisor.

Спойлер: цінники підвищити встигли, а про якісну їжу та обслуговування – забули.

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Ресторан Filvarok

Мріяли пообідати в ресторані, де колись їв Володимир Зеленський? Приходьте в Filvarok, щоб втілити бажане в реальність. Президента в цій садибі помітили 5 січня. Інформацією поділився журналіст Юрій Бутусов у Facebook.

Ресторан Filvarok / Фото: Цензор. НЕТ

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Ціни у закладі – президентські! Чого лише варта тарілка борщу з пампушками за 260 гривень. Так, прайси шокують. Але цінники завищені, бо деякі клієнти скаржаться на низьку якість їжі.

Тарілка борщу з пампушками коштує 260 гривень / Фото: Tripadvisor

Відвідувачка з нікнеймом 133katerinal спробувала в закладі холодець. Страва їй нагадала звичайну зварену курку з желе. До слова: традиційних холодець наваристий та жирний. Скуштувала ще борщ, але й він не вразив. Вона порівняла його з дешевим борщем з їдальні санаторію.

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Низька якість їжі, особливо за ці гроші. Холодець – це варена курка під желе, борщ як в їдальні санаторію – рідкий, без смаку і дві ложки, – написала вона.

/ Фото: скріншот

Побачили черговий негативний відгук про першу страву. Увагу приділили грибній юшці з домашньою локшиною. Користувач з нікнеймом Mariwam залишився розчарований, бо замовляв одне, а йому принесли – інше. Хлопець очікував традиційну грибну юшку, а отримав – суп зі смаком дешевої приправи "Мівіна". Коштує страва 260 гривень. Бограч та обслуговування він також захейтив.

Все було добре!!! Але грибна юшка… дуже засмутила…декілька грибів і смак приправи "Мівіна"(( Бограч теж не зовсім те, і порції маленькі. А ще про деруни просто забули і навіть не вибачилися. Був комплімент у вигляді хліба з тертим салом, але смак "Мівіни" це не виправило, – написав він.

/ Фото: скріншот

Садиба "Грибова хата"

Туристів вабить до садиби "Грибова хата" фасад, який нагадує гриб, а ще оригінальна подача страв. Бо хто відмовиться від борщу, налитого в хлібну тарілку, яку можна з’їсти?! Але "картинка" – це не гарантія, що страви смачні.

Садиба "Грибова хата" / Фото: Tripadvisor

Користувач Станіслав Корецький зізнався, що смак їжі розчаровує, попри цікаву подачу. Турист встиг відвідати заклад декілька разів, але садиба не виправдала очікувань.

Дуже популярне місце, але абсолютно незрозуміло чому. Був тут декілька разів з компанією, і лише тому, що передчасно забронювали столик. Вся їжа, яку заказували, на вигляд набагато краща, ніж на смак, – написав він.

Туристи не лінуються розповідати про свої враження після обіду, адже платять шалені гроші. Мандрівниця Олена замовила ребра за 504 гривні і залишилася незадоволена. Запевняє, що з порції 400 грамів було лише 100 грамів м’яса, а все решта – кістки.

Мотивували написати відгук ребра. За 504 гривні ви отримуєте кістки з мінімальною кількістю м’яса. На фото: справа кістки, зліва – ребра. Ось так з порції 400 грамів ви отримуєте від сили 100 грамів м’яса, – зауважила вона.

Мандрівниці Оксані Брезитській "пофартило" найбільше. Обід у садибі зіпсував їй відпочинок. Туристка з сім’єю отруїлася стравами, які вони замовляли. Але жінка зауважила, що їжа все ж була смачна.

Не можу рекомендувати це місце. Після вчорашніх відвідин з сім’єю 13.01.2022, все було смачно, наїлися, а ввечері через 3 години після відвідин сильне отруєння. Рвота та діарея всю ніч. Сьогодні на лижі не поїхали всією сім’єю. Відпочинок зіпсовано, – написала вона.

Бограч, який називають їжею пастухів, у садибі не вміють готувати. Мандрівник Денис був обурений стравою, яку йому принесли, адже кухар приготував її неправильно. Хлопцю презентували картоплю, яку залили "гострою субстанцією", а не традиційний наваристий карпатський суп з перчинкою. Коштує страва 184 гривні.

Я замовив знаменитий бограч, а отримав тарілку картоплі, залитої гострою субстанцією. Якщо ваш заклад не вміє його готувати, то навіщо пропонувати в меню?, – зауважив він.

До речі, харчування в садибі не з бюджетних, але ціни прийнятні з огляду на курорт. Туристи "буковельські" ціни за звичкою називають "нормальними". Вже звикли. У "Грибовій хаті" за грибну зупу заплатите 187 гривень, гуляш з дикої косулі 386 гривень, а вареники з кроликом 217 гривень.

Ресторан Kolyba

Наступний заклад, який встиг встановити шалені ціни, але забув потурбуватися про якість їжі – Kolyba. За гуцульський борщ тут заплатите 260 гривень, салат шуба зі слабосоленим лососем 435 гривень, а курячі котлети з картопляним пюре – 285 гривень. Не ціни, а "щастя" для туриста!

Попри високий прайс, відвідувачі вихваляють заклад. Але було декілька мандрівників, яким не пощастило. Туристці Діані Приборі принесли деруни за 300 гривень, які були пересмажені та нагадали сухарі. З варениками теж невтішна ситуація.

Туристці Діані Приборі принесли деруни за 300 гривень, які були пересмажені / Фото: скріншот

Деруни за 300 гривень, як сухарі чи чіпси, а вареники з картоплею взагалі як з упаковки, – написала вона.

Ресторан Salo

Туристи, які харчуються в закладі Salo, звикли до цінників, адже вони вищі середнього. За карпатський бограч заплатите 325 гривень, салат з капусти та моркви – 245 гривень, а картопляне пюре – 140 гривень. Ціни, як у закладах Європи!

Попри ціни, негативних відгуків в Google Maps та TripAdvisor про заклад було найменше. Але й без них не обійшлося.

Туристу Андрієві Атрощенко принесли грибну юшку з макаронами швидкого приготування. За неї він заплатив 325 гривень, тож очікував побачити домашні макарони, зроблені власноруч.

Будьте готові до європейський цін на страви, в середньому 10 євро, грибна юшка з макаронами швидкого приготування та невідомими грибами не виправдала очікування, кров'янка з грибами та гречкою була смачною, – написав він.

/ Фото: скріншот

Відпочинок у Буковелі як грибна юшка: ти платиш великі кошти, але не знаєш, що на тебе чекає – приємна несподіванка, яку хочеться повторити, чи неприємність.

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