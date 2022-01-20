"Сильно отравились": как на самом деле кормят туристов в дорогих заведениях Буковеля - честные отзывы

Конец января мотивирует украинцев наконец-то посетить Буковель и насладиться отдыхом. Но неоднозначные отзывы туристов о курорте настораживают. Недавно вы узнали о сложности аренды снаряжения, передвижения транспортом и больших очередях. Сегодня расскажем о реалиях питания в популярных садыбах и ресторанах. Честными отзывами поделились посетители в Google Maps и TripAdvisor.

Спойлер: ценники повысить успели, а о качественной еде и обслуживании – забыли.

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Ресторан Filvarok

Мечтали пообедать в ресторане, где когда-то ел Владимир Зеленский? Приходите в Filvarok, чтобы воплотить желаемое в реальность. Президента в этой садыбе заметили 5 января. Информацией поделился журналист Юрий Бутусов в Facebook.

Ресторан Filvarok / Фото: Цензор. НЕТ

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Цены в заведении – президентские! Чего только стоит тарелка борща с пышками за 260 гривен. Да, прайсы шокируют. Но ценники завышены, потому что некоторые клиенты жалуются на низкое качество еды.

Тарелка борща с пышками стоит 260 гривен / Фото: Tripadvisor

Посетительница с никнеймом 133katerinal попробовала в заведении холодец. Он ей напомнил обычную вареную курицу с желе. К слову: традиционный холодец наваристый и жирный. Попробовала еще борщ, но и он не поразил. Она сравнила его с дешевым борщом из столовой санатория.

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Низкое качество пищи, особенно за эти деньги. Холодец – это вареная курица под желе, борщ как в столовой санатория – жидкий, безвкусный и две ложки, – написала она.

/ Фото: скриншот

Увидели очередной отрицательный отзыв о первом блюде. Внимание уделили грибной юшке с домашней лапшой. Пользователь с никнеймом Mariwam остался разочарован, потому что заказывал одно, а ему принесли – другое. Парень ожидал традиционную грибную юшку, а получил – суп со вкусом дешевой приправы "Мивина". Стоит блюдо 260 гривен. Бограч и обслуживание он тоже захейтил.

Все было хорошо!!! Но грибная юшка… очень расстроила…несколько грибов и вкус приправы "Мивина"(( Бограч тоже не совсем то, и порции маленькие. А еще о дерунах просто забыли и даже не извинились. Был комплимент в виде хлеба с тертым салом, но вкус "Мивины" это не исправило, – написал он.

/ Фото: скриншот

Садыба "Грибова хата"

Туристов привлекает в садыбу "Грибова хата" фасад, который напоминает гриб, а еще оригинальная подача блюд. Ибо кто откажется от борща, налитого в хлебную тарелку, которую можно съесть? Но "картинка" – это не гарантия, что блюда вкусные.

Садыба "Грибова хата" / Фото: Tripadvisor

Пользователь Станислав Корецкий признался, что вкус еды разочаровывает, несмотря на интересную подачу. Турист успел посетить заведение несколько раз, но садыба не оправдала ожиданий.

Очень популярное место, но совершенно непонятно почему. Был здесь несколько раз с компанией, и только потому, что заранее забронировали столик. Вся еда, которую заказывали, на вид гораздо лучше, чем на вкус, – написал он.

Туристы не ленятся рассказывать о своих впечатлениях после обеда, ведь платят сумасшедшие деньги. Путешественница Елена заказала ребра за 504 гривни и осталась недовольна. Уверяет, что из порции 400 граммов было всего 100 граммов мяса, а все остальное – кости.

Сподвигли написать отзыв ребра. За 504 гривни вы получаете кости с минимальным количеством мяса. На фото: справа кости, слева – ребра. Вот так из порции 400 граммов вы получаете от силы 100 граммов мяса, – отметила она.

Путешественнице Оксане Брезитской "повезло" больше всего. Обед в садыбе испортил ей отдых. Туристка с семьей отравилась блюдами, которые они заказывали. Но женщина заметила, что еда все-таки была вкусной.

Не могу рекомендовать это место. После вчерашнего посещения с семьей 13.01.2022, все было вкусно, наелись, а вечером через 3 часа после посещения сильное отравление. Рвота и диарея всю ночь. Сегодня на лыжи не поехали всей семьей. Отдых испорчен, – написала она.

Бограч, который называют едой пастухов, в садыбе не умеют готовить. Путешественник Денис был возмущен блюдом, которое ему принесли, ведь повар приготовил его неправильно. Парню презентовали картофель, который залили "острой субстанцией", а не традиционный наваристый карпатский суп с перчинкой. Стоит блюдо 184 гривни.

Я заказал знаменитый бограч, а получил тарелку картофеля, залитого острой субстанцией. Если ваше заведение не умеет его готовить, то зачем предлагать в меню?, – написал он.

Кстати, питание в садыбе не из бюджетных, но цены приемлемы с учетом курорта. Туристы "буковельские" цены называют "нормальными". Уже привыкли. В "Грибовой хате" за грибную зупу заплатите 187 гривен, гуляш из дикой косули 386 гривен, а вареники с кроликом 217 гривен.

Ресторан "Колыба"

Следующее заведение, которое успело установить безумные цены, но забыло позаботиться о качестве еды – Kolyba. За гуцульский борщ здесь заплатите 260 гривен, салат шуба со слабосоленым лососем 435 гривен, а куриные котлеты с картофельным пюре – 285 гривен. Не цены, а "счастье" для туриста!

Несмотря на высокий прайс, посетители восхваляют заведение. Но было несколько путешественников, которым не повезло. Туристке Диане Приборе принесли драники за 300 гривен, которые были пережарены и напомнили сухари. С варениками тоже неутешительная ситуация.

Туристке Диане Приборе принесли драники за 300 гривен, которые были пережарены / Фото: скриншот

Деруны за 300 гривен, как сухари или чипсы, а вареники с картошкой вообще как с пачки, – написала она.

Ресторан Salo

Туристы, питающиеся в заведении Salo, привыкли к ценникам, ведь они выше среднего. За карпатский бограч заплатите 325 гривен, салат из капусты и моркови – 245 гривен, а картофельное пюре – 140 гривен. Цены, как в заведениях Европы!

Несмотря на цены, отрицательных отзывов в Google Maps и TripAdvisor о заведении было мало. Но и без них не обошлось.

Туристу Андрею Атрощенко принесли грибную юшку с макаронами быстрого приготовления. За нее он заплатил 325 гривен, поэтому ожидал увидеть домашние макароны, сделанные собственноручно.

Будьте готовы к европейским ценам на блюда, в среднем 10 евро, грибная юшка с макаронами быстрого приготовления и неизвестными грибами не оправдала ожидания, кровянка с грибами и гречкой была вкусной, – написал он.

/ Фото: скриншот

Отдых в Буковеле как грибная юшка: ты платишь большие средства, но не знаешь, что тебя ждет – приятная неожиданность, которую хочется повторить, или неприятность.

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