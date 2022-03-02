Сидячи в підвалі або бомбосховищі – як не захворіти в холодному приміщенні

Щоб не захворіти в бомбосховищі або іншому холодному приміщенні, зігрівайте поперек, ноги, а замість чаю та кави - пийте теплу воду / Фото: istockphoto.com, Колаж: Сьогодні

Сьогодні сотні тисяч українців через війну з Росією змушені багато часу проводити в холодних підвалах та бомбосховищах. Як не захворіти за таких умов, розповіла терапевт, сімейний лікар, спеціаліст УЗ-діагностики Анна Красюк.

Анна Красюк / Фото: прес-служба

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Як не допустити переохолодження організму

Не замерзнути у холодному приміщенні допоможе багатошаровість: навіть кілька тонких речей, одягнених на вас, створять додатковий утеплюючий прошарок. Не знімайте у бомбосховищі взуття, навіть якщо ви озброїлися теплими пледами та сидите на карематах: так ви не переохолодите ноги.

І навіть коли після закінчення "тривоги" ви приходите додому, то після того, як прийняли душ, залишайтесь у шкарпетках, а якщо пересуваєтеся по квартирі – бажано і у взутті. Тому що виття сирени багатьох змушує зриватися і бігти, в такий момент легко на щось наступити, пошкодити ногу.

Поясница и ноги – основные зоны, которые при переохлаждении могут повлечь заболевания почек / Фото: istockphoto.com

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Подбайте і про те, щоб не переохолодити нирки що може обернутися пієлонефритом або циститом Тому в сховищі важливо не тільки сидіти на щільному, теплому покритті, яке ви принесете, а й утеплити область попереку.

Вовняний це буде виріб або синтетичний – головне, щоб ви добре їм обмоталися і було тепло. Також утеплюйте ноги, наприклад, можна вкрити їх спальником або теплою ковдрою. Поперек та ноги – основні зони, які при переохолодженні можуть спричинити захворювання нирок.

Як зігрітися в холодному приміщенні

Також, щоб уникнути переохолодження, можна нанести тонким шаром мазі, що зігрівають, на ту саму область попереку. Гепаринова мазь, "Діп ріліф", "Диклофенак" або щось подібне, що допоможе покращити кровообіг.

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Спиртових зігрівальних мазей краще уникати оскільки вони можуть пересушити шкіру, сприяти утворенню на ній тріщин. У які можуть потрапити мікроби (особливо в умовах, де складно дотримуватися гігієни) і викликати запалення.

Також важливо не переохолоджувати голову: найкраще з цим завданням впорається саме шапка, а не капюшон / Фото: freepik.com

Також важливо не переохолоджувати голову : найкраще з цим завданням впорається саме шапка, а не капюшон Оскільки капюшон не лише гірше зігріває, а ще обмежує огляд. Щоб захистити від переохолодження дітей, слідкуйте за ситуацією: тримайте на руках, якщо дитина хоче сісти, не дозволяйте на холодній підлозі, підстилайте куртки, ковдри тощо.

А чи можна спати у бомбосховищі?

Сон зараз – найкращий захист для нервової системи, так вона швидше "відключиться" і переварить стрес, що накопичився. Але сон повинен бути безпечним, навіть якщо вас хилить поспати вдень – спіть, але так, щоб не переохолодитись на холодній підлозі.

Чим краще зігрітися – чаєм чи кавою?

Тим людям, хто менше за габаритами та вагою, слід подбати про додатковий обігрів та запастися великою кількістю теплих речей. Чай, кава – не найкращий спосіб зігрітися, оскільки це не зігрівають за своїми властивостями, а навпаки – прохолодні напої. Замінити їх можна окропом та теплою водою, завжди беріть із собою термос, у кип'ячену воду можна покласти лимон, варення і зробити зігріваючий напій.

Якщо зник апетит і не хочеться пити?

Не переживайте, якщо не хочеться їсти, пити, мало ходіть у туалет – це тимчасові процеси, які зараз "на паузі". Згодом усе відновиться, як тільки небезпека мине. Набагато важливіше зараз дотримуватися гігієни, особливо у дітей оскільки прийняти душ в умовах війни може виходити далеко не кожен день.

Дотримуйтесь гігієни у малюків особливо ретельно: інакше тонка ніжна шкірка може запалитися / Фото: freepik.com

Якщо немає можливості прийняти душ, то обробляйте шкіру гігієнічними серветками , особливо важливо це робити малюкам після туалету та зміни памперсів. Інакше тонка ніжна шкірка може запалитися, почнеться сверблячка, дискомфорт, може приєднатися інфекція.

Також в умовах воєнного стану важливо мати навички надання екстреної допомоги, читайте: "Як надати долікарську допомогу пораненій або людині в непритомності".

Якщо ж ви захворіли або відчуваєте погіршення самопочуття, то зв'яжіться з лікарем онлайн, читайте "Як отримати безкоштовну консультацію лікаря – 45 експертів, які готові допомогти онлайн".