Сидя в подвале или бомбоубежище – как не заболеть в холодном помещении

Чтобы не заболеть в бомбоубежище или другом холодном помещении, согревайте поясницу, ноги, а вместо чая и кофе - пейте теплую воду / Фото: istockphoto.com, Коллаж: Сегодня

Сегодня сотни тысяч украинцев из-за войны с Россией вынуждены много времени проводить в холодных подвалах и бомбоубежищах. Как не заболеть в таких условиях, рассказала терапевт, семейный врач, специалист УЗ-диагностики Анна Красюк.

Анна Красюк / Фото: пресс-служба

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Как не допустить переохлаждения организма

Не замерзнуть в холодном помещении поможет многослойность: даже несколько тонких вещей, надетых на вас, создадут дополнительный утепляющий слой. Не снимайте в бомбоубежище обувь, даже если вы вооружились теплыми пледами и сидите на карематах: так вы не переохладите ноги.

И даже когда после окончания "тревоги" вы приходите домой, то после того, как приняли душ, оставайтесь в носках, а если передвигаетесь по квартире – желательно и в обуви. Потому что вой сирены многих заставляет срываться и бежать, в такой момент легко на что-то наступить, повредить ногу.

Поясница и ноги – основные зоны, которые при переохлаждении могут повлечь заболевания почек / Фото: istockphoto.com

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Позаботьтесь и о том, чтобы не переохладить почки, что может обернуться пиелонефритом или циститом. Поэтому в убежище важно не только сидеть на плотном, теплом покрытии, которое вы принесете, но и утеплить область поясницы.

Шерстяное это будет изделие или синтетическое – главное, чтобы вы хорошо им обмотались и было тепло. Также утепляйте ноги, например, можно укрыть их спальником или теплым одеялом. Поясница и ноги – основные зоны, которые при переохлаждении могут повлечь заболевания почек.

Как согреться в холодном помещении

Также чтобы избежать переохлаждения, можно нанести тонким слоем согревающие мази, на ту же область поясницы. Гепариновую мазь, "Дип рилиф", "Диклофенак" или что-то подобное, что поможет улучшить кровообращение.

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Спиртовых согревающих мазей лучше избегать, поскольку они могут пересушить кожу, способствовать образованию на ней трещин. В которые могут попасть микробы (особенно в условиях, где сложно соблюдать гигиену) и вызвать воспаление.

Также важно не переохлаждать голову: лучше всего с этой задачей справится именно шапка, а не капюшон / Фото: freepik.com

Также важно не переохлаждать голову: лучше всего с этой задачей справится именно шапка, а не капюшон. Поскольку капюшон не только хуже согревает, но еще ограничивает обзор. Чтобы защитить от переохлаждения детей, следите за ситуацией: держите на руках, если ребенок хочет сесть, не позволяйте на холодном полу, подстилайте куртки, одеяла и т.д.

А можно ли спать в бомбоубежище?

Сон сейчас – сейчас лучшая защита для нервной системы, так она скорее "отключится" и переварит накопившийся стресс. Но сон должен быть безопасным, даже если вас клонит поспать днем – спите, но так, чтобы не переохладиться на холодном полу.

Чем лучше согреться – чаем или кофе?

Те людям, кто меньше по габаритам и весу, следует позаботиться о дополнительном обогреве и запастись большим количеством теплых вещей. Чай, кофе – не лучший способ согреться, поскольку, это не согревающие по своим свойствам, а наоборот охлаждающие напитки. Заменить их можно кипятком и теплой водой, всегда берите с собой термос, в кипяченую воду можно положить лимон, варенье и сделать согревающий напиток.

Если пропал аппетит и не хочется пить?

Не переживайте если не хочется есть, пить, мало ходите в туалет – это временные процессы, которые сейчас "на паузе". Со временем все восстановится, как только опасность минует. Гораздо важнее сейчас соблюдать гигиену, особенно у детей, поскольку принять душ в условиях войны может получаться далеко не каждый день.

Соблюдайте гигиену у малышей особенно тщательно: иначе тонкая нежная кожица может воспалиться / Фото: freepik.com

Если нет возможности принять душ, то обрабатывайте кожу гигиеническим салфетками, особенно важно это делать малышам после туалета и смены памперсов. Иначе тонкая нежная кожица может воспалиться, начнется зуд, дискомфорт, может присоединится инфекция.

Также в условиях военного положения важно иметь навыки оказания экстренной помощи, читайте: "Как оказать доврачебную помощь раненому или человеку в обмороке".

Если же вы заболели или чувствуете ухудшение самочувтвсивя, то свяжитесь с врачом онлайн, читайте "Как получить бесплатную консультацию врача – 45 экспертов, которые готовы помочь онлайн".