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Швейцарські або альпійські голубці – рецепт для дуже оригінальної сімейної вечері

Ірина Маслова
2 вересня, 18:15
На своїй батьківщині вони називаються капунсами. Начинку кладуть у листя мангольда, але їх можна замінити савойською капустою. Правильна начинка – це в'ялена яловичина і шинка, але часто використовують салямі

Альпійські голубці / Фото: instagram.com/pomm_ess/

Правильно їх називати капунси. Вони ж альпійські голубці, вони ж швейцарські голубці. Вірніше, слово "голубці" тут застосовується більше до принципу приготування. У капунсах начинка обертається в листя мангольда. У кожної швейцарської сім'ї є свій унікальний склад начинки для капунсів, але є класичні інгредієнти – в'ялена яловичина і шинка. Її можна замінити салямі, а листя мангольда – савойською капустою. Якщо є бажання здивувати домашніх смачною вечерею – приготуйте капунси.

Капунси: рецепт

Капунси (швейцарські голубці) – рецепт / Фото: instagram.com/moustachelips/

Інгредієнти

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  • 150 г в'яленої яловичини
  • 25 г вершкового масла
  • 2 яйця
  • 125 мл м'ясного бульйону
  • 150 г тертого сиру
  • 15 листя мангольда (савойської капусти)
  • 300 г борошна
  • 125 мл молока
  • 0,5 пучка петрушки
  • 1 щіпка перцю, солі
  • 70 г шинки
  • 150 мл води

Спосіб приготування

  1. Збити яйця з водою. Поступово вмішати борошно, додати сіль і залишити тісто відпочивати на 30 хвилин.
  2. Чисті листя мангольда опустити в киплячу воду, за хвилину остудити в холодній воді.
  3. Нарізати яловичину і шинку невеликими шматочками, дрібно нарізати петрушку і перемішати все в клярі. Додати трохи перцю за смаком.
  4. Покласти начинку на листя мангольда і згорнути його за принципом голубців.
  5. Розігріти олію в сковороді і обсмажити капунси по 1 хвилині з кожного боку.
  6. Змішати молоко і бульйон і тушкувати в соусі на повільному вогні 15 хвилин.
  7. Подавати капунси з тертим сиром.

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