Швейцарські або альпійські голубці – рецепт для дуже оригінальної сімейної вечері

Альпійські голубці / Фото: instagram.com/pomm_ess/
Правильно їх називати капунси. Вони ж альпійські голубці, вони ж швейцарські голубці. Вірніше, слово "голубці" тут застосовується більше до принципу приготування. У капунсах начинка обертається в листя мангольда. У кожної швейцарської сім'ї є свій унікальний склад начинки для капунсів, але є класичні інгредієнти – в'ялена яловичина і шинка. Її можна замінити салямі, а листя мангольда – савойською капустою. Якщо є бажання здивувати домашніх смачною вечерею – приготуйте капунси.
Капунси: рецепт
Інгредієнти
- 150 г в'яленої яловичини
- 25 г вершкового масла
- 2 яйця
- 125 мл м'ясного бульйону
- 150 г тертого сиру
- 15 листя мангольда (савойської капусти)
- 300 г борошна
- 125 мл молока
- 0,5 пучка петрушки
- 1 щіпка перцю, солі
- 70 г шинки
- 150 мл води
Спосіб приготування
- Збити яйця з водою. Поступово вмішати борошно, додати сіль і залишити тісто відпочивати на 30 хвилин.
- Чисті листя мангольда опустити в киплячу воду, за хвилину остудити в холодній воді.
- Нарізати яловичину і шинку невеликими шматочками, дрібно нарізати петрушку і перемішати все в клярі. Додати трохи перцю за смаком.
- Покласти начинку на листя мангольда і згорнути його за принципом голубців.
- Розігріти олію в сковороді і обсмажити капунси по 1 хвилині з кожного боку.
- Змішати молоко і бульйон і тушкувати в соусі на повільному вогні 15 хвилин.
- Подавати капунси з тертим сиром.
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