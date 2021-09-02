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Швейцарские или альпийские голубцы – рецепт для очень оригинального семейного ужина

Ирина Маслова
2 сентября, 18:15
На своей родине они называются капунсами. Начинку помещают в листья мангольда, но их можно заменить савойской капустой. Правильная начинка – это вяленая говядина и ветчина, но часто используют салями

Альпийские голубцы / Фото: instagram.com/pomm_ess/

Правильно их называть капунсы. Они же альпийские голубцы, они же швейцарские голубцы. Вернее, слово "голубцы" здесь применяется больше к принципу приготовления. В капунсах начинка оборачивается в листья мангольда. В каждой швейцарской семье есть свой уникальный состав начинки для капунсов, но есть классические ингредиенты – вяленая говядина и ветчина. Ее можно заменить салями, а листья мангольда – савойской капустой. Если есть желание удивить домашних вкуснейшим ужином – приготовьте капунсы.

Капунсы: рецепт

Капунсы (швейцарские голубцы) – рецепт / Фото: instagram.com/moustachelips/

Ингредиенты

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  • 150 г вяленой говядины
  • 25 г сливочного масла
  • 2 яйца
  • 125 мл мясного бульона
  • 150 г тертого сыра
  • 15 листьев мангольда (савойской капусты)
  • 300 г муки
  • 125 мл молока
  • 0,5 пучка петрушки
  • 1 щепотка перца, соли
  • 70 г ветчины
  • 150 мл воды

Способ приготовления

  1. Взбить яйца с водой. Постепенно вмешать муку, добавить соль и оставить тесто отдыхать на полчаса.
  2. Чистые листья мангольда опустить в кипящую воде, через минуту остудить в холодной воде.
  3. Нарезать говядину и ветчину небольшими кусочками, мелко нарезать петрушку и перемешать все в кляре. Добавить немного перца по вкусу.
  4. Положить начинку на каждый лист мангольда и свернуть его по принципу голубцов.
  5. Разогреть масло в сковороде и обжарить капунсы по 1 минуте с каждой стороны.
  6. Смешать молоко и бульон и тушить в соусе на медленном огне в течение 15 минут.
  7. Подавать капунсы с тертым сыром.

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