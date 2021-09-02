Швейцарские или альпийские голубцы – рецепт для очень оригинального семейного ужина

Альпийские голубцы / Фото: instagram.com/pomm_ess/

Правильно их называть капунсы. Они же альпийские голубцы, они же швейцарские голубцы. Вернее, слово "голубцы" здесь применяется больше к принципу приготовления. В капунсах начинка оборачивается в листья мангольда. В каждой швейцарской семье есть свой уникальный состав начинки для капунсов, но есть классические ингредиенты – вяленая говядина и ветчина. Ее можно заменить салями, а листья мангольда – савойской капустой. Если есть желание удивить домашних вкуснейшим ужином – приготовьте капунсы.

Капунсы: рецепт

Капунсы (швейцарские голубцы) – рецепт / Фото: instagram.com/moustachelips/

Ингредиенты

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150 г вяленой говядины

25 г сливочного масла

2 яйца

125 мл мясного бульона

150 г тертого сыра

15 листьев мангольда (савойской капусты)

300 г муки

125 мл молока

0,5 пучка петрушки

1 щепотка перца, соли

70 г ветчины

150 мл воды

Способ приготовления

Взбить яйца с водой. Постепенно вмешать муку, добавить соль и оставить тесто отдыхать на полчаса. Чистые листья мангольда опустить в кипящую воде, через минуту остудить в холодной воде. Нарезать говядину и ветчину небольшими кусочками, мелко нарезать петрушку и перемешать все в кляре. Добавить немного перца по вкусу. Положить начинку на каждый лист мангольда и свернуть его по принципу голубцов. Разогреть масло в сковороде и обжарить капунсы по 1 минуте с каждой стороны. Смешать молоко и бульон и тушить в соусе на медленном огне в течение 15 минут. Подавать капунсы с тертым сыром.

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