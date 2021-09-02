Швейцарские или альпийские голубцы – рецепт для очень оригинального семейного ужина

Альпийские голубцы / Фото: instagram.com/pomm_ess/
Правильно их называть капунсы. Они же альпийские голубцы, они же швейцарские голубцы. Вернее, слово "голубцы" здесь применяется больше к принципу приготовления. В капунсах начинка оборачивается в листья мангольда. В каждой швейцарской семье есть свой уникальный состав начинки для капунсов, но есть классические ингредиенты – вяленая говядина и ветчина. Ее можно заменить салями, а листья мангольда – савойской капустой. Если есть желание удивить домашних вкуснейшим ужином – приготовьте капунсы.
Капунсы: рецепт
Ингредиенты
- 150 г вяленой говядины
- 25 г сливочного масла
- 2 яйца
- 125 мл мясного бульона
- 150 г тертого сыра
- 15 листьев мангольда (савойской капусты)
- 300 г муки
- 125 мл молока
- 0,5 пучка петрушки
- 1 щепотка перца, соли
- 70 г ветчины
- 150 мл воды
Способ приготовления
- Взбить яйца с водой. Постепенно вмешать муку, добавить соль и оставить тесто отдыхать на полчаса.
- Чистые листья мангольда опустить в кипящую воде, через минуту остудить в холодной воде.
- Нарезать говядину и ветчину небольшими кусочками, мелко нарезать петрушку и перемешать все в кляре. Добавить немного перца по вкусу.
- Положить начинку на каждый лист мангольда и свернуть его по принципу голубцов.
- Разогреть масло в сковороде и обжарить капунсы по 1 минуте с каждой стороны.
- Смешать молоко и бульон и тушить в соусе на медленном огне в течение 15 минут.
- Подавать капунсы с тертым сыром.
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