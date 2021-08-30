Сезон помідорів – рецепт закуски з томатами, баклажанами і цукіні, який ви точно не знали

Якими будуть ціни на помідори і рецепт закуски з ними від шеф-кухаря / Фото: Depositphotos

Помідори – одні з головних овочів сезону. Цього періоду вони максимально смачні просто так, наприкінці серпня – на початку вересня тривають активні консервації з ними. Журналісти "Сьогодні" на телеканалі "Україна" дізналися, чи варто чекати на зниження цін на овочі, як помідори можуть підтримати організм та розпитали рецепт закуски з помідорів з цукіні та баклажанами від шеф-кухаря.

Якими будуть ціни на помідори найближчим часом

Ціни цього сезону вже не зміняться, про що кажуть фермери. Спека, зливи й інші природні катаклізми зробили свою справу: поля довгий час стояли в воді і це вплинуло на врожай. Не в кращий бік.

Робітники збирають, сортують, розкладають помідори по ящиках і одразу завантажують у фури. Здаються томати за ціною 5-6 гривень за кілограм, а коли товар доїжджає до місць реалізації їхня ціна зростає як на дріжджах.

Продавці розповідають, що розбираються овочі швидко, а залишки можна купити зі знижкою. Зараз ціни на помідори варіюються від 13 до 30 гривень за кілограм. Елітні сорти можна купити за 35 гривень.

Як помідори підтримують наш організм?

Диетологи не рекомендуют хранить помидоры в холодильнике / Фото: pexels.com

Томати містять багато вітамінів і антиоксидант лікопін, який знижує ризик серцевих захворювань і раку. Втім, лікарі радять вживати їх потрохи і не зберігати в холодильнику.

За словами дієтолога Ніни Радзієвської, зберігати помідори в холодильнику не рекомендується, бо вітамін С має властивість розщеплюватися.

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Рецепт закуски з помідорами, цукіні і баклажанами від шеф-кухаря Дмитра Гулака

Потрібно взяти кілька сортів чері, жовтий помідор, "Чорний принц" і рожевий. Кожен помідор нарізати окремо, а потім – цукіні і баклажани.

Овочі потрібно обсмажити на олії, а потім протушкувати. Додати сіль, перець, зелень

Помідори, баклажани, цукіні мають бути альденте, хрусткі всередині, так вони збережуть свої корисні властивості. Потім овочі потрібно викласти шарами, між ними – листя салату, заправити улюбленим соусом і посипати кунжутом.

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