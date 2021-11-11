Секрети краси Демі Мур, якій сьогодні виповнилося 59 років

Демі Мур / Фото: Getty Images

Сьогодні, 11 листопада американській актрисі та зірці Голлівуду Демі Мур виповнилося 59 років. Вона, як і раніше, виглядає приголомшливо і підкорює шанувальників рідкісними виходами на червоні доріжки значних заходів.

Ми розібралися, у чому секрет молодості Демі Мур. Розповідаємо, як зірка доглядає за фігурою, волоссям і шкірою обличчя.

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Догляд за тілом

Бездоганна фізична форма – те, чим може похвалитися Демі. Вперше актриса почала займатися спортом та качати своє тіло для культової ролі у бойовику "Солдат Джейн". З того часу зірка регулярно тренується у спортзалі або на свіжому повітрі.

Демі Мур з доньками / Фото: instagram.com/demimoore/

Силові тренування Мур комбінує з пілатесом та йогою. Також знаменитість робить процедуру термоліфтингу. Ця методика неінвазивної підтяжки шкіри та тіла, яка дозволяє їй зберегти омолоджуючий ефект.

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Демі Мур у купальнику / Фото: instagram.com/demimoore/

В інтерв'ю актриса неодноразово зізнавалася, що вдається до нетрадиційної медицини. Наприклад, вона обожнює гірудотерапію – лікування п'явками.

Крім усього, вранці натще Демі випиває склянку води з лимонним соком, кленовим сиропом та кайєнським перцем.

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Догляд за волоссям

Шикарне довге чорне волосся Демі Мур — мрія та привід для заздрощів. Звичайно, актриса має доступ до кращих трихологів та візажистів у світі, але секрет її дуже простий: менше користуватися феном та щипцями для укладання, постійно робити масаж голови. Ця проста процедура стимулює кровообіг та ріст волосся.

Демі Мур / Фото: instagram.com/demimoore/

У домашньому догляді Демі використовує лінію шампунів та кондиціонерів Redken All Soft Line американського виробництва.

Догляд за шкірою обличчя

Ми пам'ятаємо жахливий образ Демі Мур на показі кутюрної колекції Fendi. Після виходу на подіум, її знімки розлетілися за секунди по всьому світу і тільки лінивий не ставив собі питання – що не так з її вилицями. Звісно, у Голлівуді не уникнути уколів краси – ін'єкцій ботоксу або гіалуронової кислоти.

Демі Мур з дочкою / Фото: instagram.com/demimoore/

У домашньому догляді за обличчям Мур дотримується одного правила – регулярне очищення і зволоження шкіри обличчя. Актриса любить зволожуючі маски і віддає перевагу кремам тільки на натуральній основі без віддушок.

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