Секреты красоты Деми Мур, которой сегодня исполнилось 59 лет

Деми Мур / Фото: Getty Images

Сегодня, 11 ноября американской актрисе и звезде Голливуда Деми Мур исполнилось 59 лет. Она по-прежнему выглядит потрясающе и покоряет поклонников редкими выходами на красные дорожки значимых мероприятий.

Мы разобрались, в чем секрет молодости Деми Мур. Рассказываем, как звезда ухаживает за фигурой, волосами и кожей лица.

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Уход за телом

Безупречная физическая форма – то, чем может похвастаться Деми. Впервые актриса начала заниматься спортом и качать свое тело для культовой роли в боевике "Солдат Джейн". С тех пор звезда регулярно тренируется в спортзале или на свежем воздухе.

Деми Мур с дочерями / Фото: instagram.com/demimoore/

В силовые тренировки Мур комбинирует с пилатесом и йогой. Также знаменитость делает процедуру термолифтинга. Это первая методика неинвазивной подтяжки кожи и тела, которая позволяет ей сохранить омолаживающий эффект.

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Деми Мур в купальнике / Фото: instagram.com/demimoore/

В интервью актриса не раз признавалась, что прибегает к нетрадиционной медицине. Например, она обожает гирудотерапию – лечению пиявками.

Кроме всего, утром натощак Деми выпивает стакан воды с лимонным соком, кленовым сиропом и кайенским перцем.

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Уход за волосами

Шикарные длинные черные волосы Деми Мур — мечта и повод для зависти. Конечно, актриса имеет доступ к лучшим трихологам и визажистам в мире, но секрет ее очень прост: меньше пользоваться феном и щипцами для укладок, постоянно делать массаж головы. Эта простая процедура стимулирует кровообращение и рост волос.

Деми Мур / Фото: instagram.com/demimoore/

В домашнем уходе Деми использует линию шампуней и кондиционеров Redken All Soft Line американского производства.

Уход за кожей лица

Мы помним устрашающий вид Деми Мур на показе кутюрной коллекции Fendi. После выхода на подиум, ее снимки разлетелись за доли секунды по всему миру и только ленивый не задавался вопросом – что не так с ее скулами. Конечно, в Голливуде не избежать уколов красоты – инъекций ботокса или гиалуроновой кислоты.

Деми Мур с дочерью / Фото: instagram.com/demimoore/

В домашнем же уходе за лицом Мур придерживается одного правила – регулярное очищение и увлажнение кожи лица. Актриса любит увлажняющие маски и предпочитает кремы только на натуральной основе без отдушек.

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