Біллі Айліш 19-го століття, два Джареда Лето і не тільки: найдивніші образи на Met Gala 2022

Наряди на червоній доріжці балу Інституту костюма, дивлячись на які виникає подив / Фото: Колаж: Сьогодні

Тема Met Gala 2022, присвячена виставці "В Америці: антологія моди", звучала як "Позолочений гламур". Організатори, мабуть, сподівалися побачити знаменитостей в образах, що відсилають до американської моди періоду з 1870 до 1899 року. Задовго до заходу, і біблія моди Vogue, і сотні видань у світі випускали численні статті на цю тему, складали мудборди, а fashion-редактори припускали, у чому ж підніматимуться сходами Метрополітен-музею в Нью-Йорку зірки світової величини.

Схоже, це все не допомогло, і кожен гість інтерпретував тему наймоднішої ночі року на свій лад. Цікаво, що кожен образ знаменитостей узгоджений з господаркою вечора, залізною леді світу глянцю – головним редактором американського Vogue Анною Вінтурою.

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У Мережі вже жартують, що міс Вінтур пора вигадувати простіші дрес-коди – з квіточками та леопардовими принтами, оскільки гості явно не справляються з завданням.

Розглядаємо найдивніші образи цьогорічного балу Інституту костюму.

Схоже, Джаред Лето та Алессандро Мікеле давно мріяли однаково одягатися. / Фото: Getty Images

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Лєні Кравітц вибрав образ, у якому схожий на гостя вечірки на честь дня народження Кіркорова / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Модні критики жартують, що Ірина Шейк переплутала бал із вечіркою на тему "Бордель на дикому заході" / Фото: Getty Images

Цікаво, що найкраще з дрес-кодом впоралася Біллі Айліш. Вона обрала корсетну сукню Gucci, яка явно співпадає зі стилем епохи 19 століття. Та нас збентежило, як співачка позувала перед фотографами.

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Фредрік Робертссон в Iris van Herpen / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Гламурні Донателла Версаче та Карді Бі / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Кара Делевінь з голими позолоченими грудьми в Dior / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Джіджі Хадід у латексі та пальто-наметі / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Коді Сміт-Макфі, швидше за все, поспішав помити посуд перед приходом мами, і в результаті так і поїхав на бал / Фото: instagram.com/netflix

Чому Кайлі Дженнер вирішила приїхати на бал у весільній сукні, так і лишилося загадкою. Футболка, кринолін, бейсболка та фата... Вільне прочитання спорт-шику явно не в тему / Фото: instagram.com/kyliejenner

Вам буде цікаво подивитись найстильніші чоловічі образи на Met Gala 2022.