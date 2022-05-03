Біллі Айліш 19-го століття, два Джареда Лето і не тільки: найдивніші образи на Met Gala 2022

Наряди на червоній доріжці балу Інституту костюма, дивлячись на які виникає подив / Фото: Колаж: Сьогодні
Тема Met Gala 2022, присвячена виставці "В Америці: антологія моди", звучала як "Позолочений гламур". Організатори, мабуть, сподівалися побачити знаменитостей в образах, що відсилають до американської моди періоду з 1870 до 1899 року. Задовго до заходу, і біблія моди Vogue, і сотні видань у світі випускали численні статті на цю тему, складали мудборди, а fashion-редактори припускали, у чому ж підніматимуться сходами Метрополітен-музею в Нью-Йорку зірки світової величини.
Схоже, це все не допомогло, і кожен гість інтерпретував тему наймоднішої ночі року на свій лад. Цікаво, що кожен образ знаменитостей узгоджений з господаркою вечора, залізною леді світу глянцю – головним редактором американського Vogue Анною Вінтурою.
У Мережі вже жартують, що міс Вінтур пора вигадувати простіші дрес-коди – з квіточками та леопардовими принтами, оскільки гості явно не справляються з завданням.
Розглядаємо найдивніші образи цьогорічного балу Інституту костюму.
Цікаво, що найкраще з дрес-кодом впоралася Біллі Айліш. Вона обрала корсетну сукню Gucci, яка явно співпадає зі стилем епохи 19 століття. Та нас збентежило, як співачка позувала перед фотографами.
Вам буде цікаво подивитись найстильніші чоловічі образи на Met Gala 2022.