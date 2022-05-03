Билли Айлиш 19-го века, два Джареда Лето и не только: самые странные образы на Met Gala 2022

Наряды на красной дорожке бала Института костюма, глядя на которые возникает недоумение / Фото: Коллаж: Сегодня
Тема Met Gala 2022, посвященная выставке "В Америке: антология моды", звучала как "Позолоченный гламур". Организаторы, наверное, надеялись увидеть знаменитостей в образах, отсылающих к американской моде периода с 1870 по 1899 годы. Задолго до мероприятия, и библия моды Vogue, и сотни изданий в мире выпускали многочисленные статьи на эту тему, составляли мудборды, а fashion-редакторы предполагали в чем же будут подниматься по ступеням Метрополитен-музея в Нью-Йорке звезды мировой величины.
Похоже, это все не помогло, и каждый гость интерпретировал тему самой модной ночи в году на свой лад. Интересно, что каждый образ знаменитостей согласован с хозяйкой вечера, железной леди мира глянца – главный редактором американского Vogue Анной Винтур.
В Сети уже шутят, что мисс Винтур уже пора придумывать дресс-коды попроще – с цветочками и леопардовыми принтами, так как гости явно не справляются с задачей.
Рассматриваем самые странные образы бала Института костюма в этом году.
Интересно, что лучше всех с дресс-кодом справилась Билли Айлиш. Она выбрала корсетное платье Gucci, которое явно совпадает со стилем эпохи 19-го века. Нас же смутило, как певица позировала перед фотографами.
Вам будет интересно посмотреть самые стильные мужские образы на Met Gala 2022.